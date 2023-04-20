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271B8QJEB/00
Чітке зображення, ефективна робота
Виконуйте свою найкращу роботу з 27-дюймовим монітором Philips Full HD. Чітке та яскраве зображення Full HD додає вам простору та чіткості бачити роботу. Завдяки таким функціям, як регулювання висоти, відсутність мерехтіння та режим LowBlue, очі не втомлюються під час роботи.
B Line
27 дюймів (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом – навіть у разі повертання на 90 градусів! Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
SmartImage – це ексклюзивна найсучасніша технологія Philips, що аналізує відображуваний на екрані вміст та забезпечує оптимізоване відтворення зображення. Цей зручний користувацький інтерфейс дозволяє вибирати різні режими (наприклад, "Офіс", "Фото", "Фільм", "Гра", "Економія енергії" тощо) відповідно від застосування. Залежно від вибору режиму SmartImage динамічно оптимізує контрастність, насиченість кольорів та чіткість зображення та відео для найкращого відтворення. А спеціальний економний режим пропонує значну економію електроенергії. Усе це у реальному часі натисненням однієї кнопки!
4.3
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Плюси
Super
Мінуси
Nie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Дата використання 2022-04-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Дата використання 2022-04-20
oleszcz
27/10/2019
Polska
Перевірений покупець
Doskonały kierunek - Fidelio
Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.
Плюси
Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.
Мінуси
Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Дата використання 2018-10-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Дата використання 2018-10-27
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Перевірений покупець
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 271B8QJEB LCD monitor
Дата використання 2020-07-02
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 271B8QJEB LCD monitor
Дата використання 2020-07-02
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.
Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.