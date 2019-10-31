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РК-монітор

271E1SD/00

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Просто дивовижний

27-дюймовий монітор лінійки E пропонує дивовижне зображення та елегантний дизайн для стильного вдосконалення Вашого робочого місця. Насолоджуйтеся чітким зображенням Full HD та плавним відтворенням динамічних сцен із технологією AMD FreeSync.

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Просто дивовижний

  • Лінійка E

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Екологічно безпечний дисплей без ртуті

Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

31/10/2019

Україна

Україна

Качественный надёжный

Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 271E1SD РК-монітор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 271E1SD РК-монітор

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Csúcsminőség

Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 271E1SD LCD monitor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 271E1SD LCD monitor

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.

  3. Область NTSC на основі CIE1976

  4. Область sRGB на основі CIE1931

  5. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

  6. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.