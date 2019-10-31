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Просто дивовижний
27-дюймовий монітор лінійки E пропонує дивовижне зображення та елегантний дизайн для стильного вдосконалення Вашого робочого місця. Насолоджуйтеся чітким зображенням Full HD та плавним відтворенням динамічних сцен із технологією AMD FreeSync.
Лінійка E
27 дюймів (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
razidd
31/10/2019
Україна
Качественный надёжный
Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 271E1SD РК-монітор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 271E1SD РК-монітор
CsepiMeli
18/10/2019
Magyarország
Csúcsminőség
Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 271E1SD LCD monitor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 271E1SD LCD monitor
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
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Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.