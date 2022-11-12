Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
272E1CA/00
Просто захоплюючий
27-дюймовий вигнутий дисплей лінійки E пропонує справді захоплюючий перегляд у стильному дизайні. Насолоджуйтеся чітким зображенням Full HD та плавним відтворенням динамічних сцен із технологією AMD FreeSync.
Лінійка E
27 дюймів (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.
У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодним підсвічуванням зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.
РК-дисплей Philips VA використовує прогресивну технологію вертикальної орієнтації з мультидоменною структурою, яка забезпечує надзвичайно високий коефіцієнт статичної контрастності для додатково яскравого зображення. На дисплеї легко працювати зі стандартними офісними програмами, а ще він особливо підходить для перегляду веб-сторінок, фільмів, ігор та фотографій, а також для роботи зі складними графічними програмами. Саме технологія оптимізованого керування пікселами забезпечує надширокий кут огляду 178/178 градусів і відтворення чіткого зображення.
4.1
з 5
14
Відгуки
457788))
12/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Jahster
14/11/2021
Україна
Чудовий монітор
Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.
Плюси
Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Date of Use 2020-11-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Date of Use 2020-11-14
Alex654
11/01/2021
Україна
Динаміки
ціна якість матриця, колонки вбудовані геймерський режим
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Радіус вигину дисплея у мм
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.