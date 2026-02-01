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272E1SA/00
Просто дивовижний
27-дюймовий монітор лінійки E пропонує дивовижне зображення та елегантний дизайн для стильного вдосконалення Вашого робочого місця. Насолоджуйтеся чітким зображенням Full HD та плавним відтворенням динамічних сцен із технологією AMD FreeSync.
Лінійка E
27 дюймів (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Час відповіді рухомого зображення – це більш інтуїтивний спосіб опису часу відгуку, що безпосередньо стосується тривалості від фіксації розмитого шуму до чіткого зображення. Ігровий монітор Philips із часом відгуку рухомого зображення 1 мс усуває розмитість рухів, забезпечуючи чіткіше й точне зображення для вдосконалення ігор. Найкращий вибір для захоплюючих і чутливих до найдрібніших рухів ігор.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
Відгуки
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
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Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.