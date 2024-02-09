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РК-монітор

272V8A/00

4.3

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Яскраве, чітке зображення без обмежень

Монітор Philips лінійки V з широким кутом огляду пропонує перегляд без обмежень і є чудовим надбанням із необхідними функціями. Технологія Adaptive-Sync забезпечує плавне відтворення відео. А завдяки таким функціям, як зменшення відблиску, режим LowBlue та відсутність мерехтіння, очі не втомлюються під час роботи.

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Яскраве, чітке зображення без обмежень

  • Лінійка V

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

З’єднання DisplayPort для максимального зображення

DisplayPort – це цифрове з’єднання від комп’ютера до монітора без жодного перетворення. Це з’єднання має більше можливостей, ніж стандарт DVI, і може повністю підтримувати кабелі довжиною 15 м та швидкість передачі даних 10,8 Гбіт/с. Завдяки цій високій ефективності та відсутності затримки ви отримуєте найшвидшу візуалізацію та частоту оновлення, що робить DisplayPort найкращим не лише для загального використання в офісі чи домі, а й для вимогливих ігор та відео, редагування відео тощо. Його можна використовувати із різним обладнанням завдяки використанню різних адаптерів.

Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодним підсвічуванням зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.

Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Перевірений покупець

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 221V8A LCD monitor

Дата використання 2024-01-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 221V8A LCD monitor

Дата використання 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

Цей відгук про 242V8A РК-монітор

Дата використання 2023-05-06

Цей відгук про 242V8A РК-монітор

Дата використання 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Плюси

Бюджетный, 75 гц, звук.

Мінуси

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 242V8A РК-монітор

Дата використання 2021-02-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 242V8A РК-монітор

Дата використання 2021-02-09

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  4. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.