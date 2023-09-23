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Більше не доступний

РК-монітор Full HD

273V7QDSB/01

4.3

| (27) Відгуки | 84% рекомендують цей виріб

Яскраве, чітке зображення від краю до краю

Ідеальний універсальний дисплей у компактному тонкому корпусі з дивовижним зображенням, що простягається від краю до краю та не втомлює очі.

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Яскраве, чітке зображення від краю до краю

  • Лінійка V

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Кріплення VESA забезпечує гнучкість

Кріплення VESA забезпечує гнучкість

Компактна конструкція дозволяє зекономити місце

Режим EasyRead для читання, наче з паперу

Відчуйте більший комфорт і зручність під час читання довгих документів із великим обсягом тексту. Режим EasyRead створює ефект перегляду, схожий на читання з паперової сторінки, що не втомлює очі завдяки налаштуванню кольорів і рівня масштабування екрана, які імітують відчуття читання зі справжнього паперу — прямо на вашому цифровому дисплеї.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

27

Відгуки

84%

рекомендують цей виріб

23/09/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий монітор,відмінний функціонал

Відиінна ціна,якість,функціонал,гарне зображення..

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD

Дата використання 2023-08-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD

Дата використання 2023-08-23

21/02/2019

Україна

Україна

Отличный монитор для дома.

В целом все идеально. После 20-ти дюймового этот просто сказка!!! Один нюанс: Ярлыки после перезагрузки собираются в кучу в верхней левой части монитора. Стоит потянуть мышкой за любой ярлык на новое место как все ярлыки становятся на место. То есть я их расставляю по всему экрану так, как мне удобно, а после перезагрузки они снова в левом верхнем углу. Такое ощущение, что изначально разрешение экрана установлено примерно 640:320 и ярлыки лезут в эту область. Как победить не знаю. Дайте лекарство.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V7QDSB РК-монітор Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V7QDSB РК-монітор Full HD

21/07/2020

Polska

Polska

Перевірений покупець

bardzo dobry obraz

Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Дата використання 2019-06-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Дата використання 2019-06-21

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse