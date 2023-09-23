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Більше не доступний
273V7QDSB/01
Яскраве, чітке зображення від краю до краю
Ідеальний універсальний дисплей у компактному тонкому корпусі з дивовижним зображенням, що простягається від краю до краю та не втомлює очі.
Лінійка V
27 дюймів (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Відчуйте більший комфорт і зручність під час читання довгих документів із великим обсягом тексту. Режим EasyRead створює ефект перегляду, схожий на читання з паперової сторінки, що не втомлює очі завдяки налаштуванню кольорів і рівня масштабування екрана, які імітують відчуття читання зі справжнього паперу — прямо на вашому цифровому дисплеї.
4.3
з 5
27
Відгуки
84%
рекомендують цей виріб
Kfelenko
23/09/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий монітор,відмінний функціонал
Відиінна ціна,якість,функціонал,гарне зображення..
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD
Дата використання 2023-08-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD
Дата використання 2023-08-23
Tended
21/02/2019
Україна
Отличный монитор для дома.
В целом все идеально. После 20-ти дюймового этот просто сказка!!! Один нюанс: Ярлыки после перезагрузки собираются в кучу в верхней левой части монитора. Стоит потянуть мышкой за любой ярлык на новое место как все ярлыки становятся на место. То есть я их расставляю по всему экрану так, как мне удобно, а после перезагрузки они снова в левом верхнем углу. Такое ощущение, что изначально разрешение экрана установлено примерно 640:320 и ярлыки лезут в эту область. Как победить не знаю. Дайте лекарство.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V7QDSB РК-монітор Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V7QDSB РК-монітор Full HD
jarekizik
21/07/2020
Polska
Перевірений покупець
bardzo dobry obraz
Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Дата використання 2019-06-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Дата використання 2019-06-21
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse