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273V7QJAB/01
Яскраве, чітке зображення від краю до краю
Ідеальний універсальний дисплей у компактному тонкому корпусі з дивовижним зображенням, що простягається від краю до краю та не втомлює очі.
Лінійка V
27 дюймів (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Відчуйте більший комфорт і зручність під час читання довгих документів із великим обсягом тексту. Режим EasyRead створює ефект перегляду, схожий на читання з паперової сторінки, що не втомлює очі завдяки налаштуванню кольорів і рівня масштабування екрана, які імітують відчуття читання зі справжнього паперу — прямо на вашому цифровому дисплеї.
Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.
4.8
з 5
8
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
djo777
29/06/2021
Україна
отличний монитор за хорошу цену
отличний монитор за хорошу цену служит около 3 лет проблем не било
Плюси
отличний монитор за хорошу цену
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V7QJAB РК-монітор Full HD
Date of Use 2019-06-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V7QJAB РК-монітор Full HD
Date of Use 2019-06-29
jogintiger
14/11/2020
Polska
Rewelacja!
Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.
Плюси
tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.
Мінуси
głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Tygrys01
26/01/2020
Polska
Перевірений покупець
Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości
Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów
Плюси
znakomite kolory
Мінуси
Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse