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  • Яскраве, чітке зображення від краю до краю
  • Яскраве, чітке зображення від краю до краю

РК-монітор Full HD

273V7QJAB/01

4.8

| (8) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Яскраве, чітке зображення від краю до краю

Ідеальний універсальний дисплей у компактному тонкому корпусі з дивовижним зображенням, що простягається від краю до краю та не втомлює очі.

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Яскраве, чітке зображення від краю до краю

  • Лінійка V

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Режим EasyRead для читання, наче з паперу

Відчуйте більший комфорт і зручність під час читання довгих документів із великим обсягом тексту. Режим EasyRead створює ефект перегляду, схожий на читання з паперової сторінки, що не втомлює очі завдяки налаштуванню кольорів і рівня масштабування екрана, які імітують відчуття читання зі справжнього паперу — прямо на вашому цифровому дисплеї.

Кріплення VESA забезпечує гнучкість

Дисплей із вузькою рамкою для бездоганного вигляду

Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

8

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

4
2
1

29/06/2021

Україна

Україна

отличний монитор за хорошу цену

отличний монитор за хорошу цену служит около 3 лет проблем не било

Плюси

отличний монитор за хорошу цену

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V7QJAB РК-монітор Full HD

Date of Use 2019-06-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V7QJAB РК-монітор Full HD

Date of Use 2019-06-29

14/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.

Плюси

tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.

Мінуси

głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

26/01/2020

Polska

Polska

Перевірений покупець

Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości

Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów

Плюси

znakomite kolory

Мінуси

Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse