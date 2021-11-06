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Просто дивовижний
27-дюймовий монітор лінійки E пропонує дивовижне зображення та елегантний дизайн для стильного вдосконалення Вашого робочого місця. Насолоджуйтеся кришталево чистим зображенням Quad HD та плавним відтворенням динамічних сцен із технологією AMD FreeSync.
Лінійка E
27 дюймів (68,6 см)
2560 x 1440 (QHD)
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення Quad HD 2560x1440 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів, підсилених джерелами з високою пропускною здатністю. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM, для яких використовуються програми тривимірної графіки, чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях, – дисплеї Philips відтворюватимуть кришталево чітке зображення.
Під час відтворення гри не має бути жодних розривів чи спотворених кадрів. Із новим монітором Philips цього й не буде. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології AMD FreeSync™, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.
5.0
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Slava1908
06/11/2021
Україна
Монітор видає чудове зображення
Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.
Плюси
Якість зображення
Мінуси
Все влаштовує
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 275E1S РК-монітор
Дата використання 2021-07-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 275E1S РК-монітор
Дата використання 2021-07-06
K@Ru
29/10/2021
Україна
Отличный монитор!
Покупали сыну-подростку. Очень довольны выбором. Монитору 2 года, отличное качество изображения, никаких проблем в его работе.
Плюси
Качество изображения выше всяких похвал.
Мінуси
Не обнаружили
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 245E1S РК-монітор
Дата використання 2019-10-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 245E1S РК-монітор
Дата використання 2019-10-29
Lesa72
18/11/2020
Україна
Давно користуємося, відмінний монітор...вся сім'я
Нам все підійшло!!!Рекомендую всім!!!Задоволена вся сім'я..навіть батьки !!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 245E1S РК-монітор
Дата використання 2019-11-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 245E1S РК-монітор
Дата використання 2019-11-18
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.