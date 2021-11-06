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РК-монітор

275E1S/00

5

| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Просто дивовижний

27-дюймовий монітор лінійки E пропонує дивовижне зображення та елегантний дизайн для стильного вдосконалення Вашого робочого місця. Насолоджуйтеся кришталево чистим зображенням Quad HD та плавним відтворенням динамічних сцен із технологією AMD FreeSync.

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Просто дивовижний

  • Лінійка E

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Кришталево чітке зображення завдяки Quad HD 2560 x 1440 пікселів

Кришталево чітке зображення завдяки Quad HD 2560 x 1440 пікселів

Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення Quad HD 2560x1440 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів, підсилених джерелами з високою пропускною здатністю. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM, для яких використовуються програми тривимірної графіки, чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях, – дисплеї Philips відтворюватимуть кришталево чітке зображення.

Плавне відтворення ігор без зусиль із технологією AMD FreeSync™

Плавне відтворення ігор без зусиль із технологією AMD FreeSync™

Під час відтворення гри не має бути жодних розривів чи спотворених кадрів. Із новим монітором Philips цього й не буде. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології AMD FreeSync™, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

06/11/2021

Україна

Україна

Монітор видає чудове зображення

Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.

Плюси

Якість зображення

Мінуси

Все влаштовує

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 275E1S РК-монітор

Дата використання 2021-07-06

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 275E1S РК-монітор

Дата використання 2021-07-06

29/10/2021

Україна

Україна

Отличный монитор!

Покупали сыну-подростку. Очень довольны выбором. Монитору 2 года, отличное качество изображения, никаких проблем в его работе.

Плюси

Качество изображения выше всяких похвал.

Мінуси

Не обнаружили

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 245E1S РК-монітор

Дата використання 2019-10-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 245E1S РК-монітор

Дата використання 2019-10-29

18/11/2020

Україна

Україна

Давно користуємося, відмінний монітор...вся сім'я

Нам все підійшло!!!Рекомендую всім!!!Задоволена вся сім'я..навіть батьки !!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 245E1S РК-монітор

Дата використання 2019-11-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 245E1S РК-монітор

Дата використання 2019-11-18

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  4. Область NTSC на основі CIE1976

  5. Область sRGB на основі CIE1931

  6. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

  7. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.