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Лінійка B
27 дюймів (68,6 см)
2560 x 1440 (QHD)
Цей дисплей Philips має вбудовану док-станцію USB типу C з подачею енергії. Розумне та гнучке керування споживанням енергії забезпечує безпосереднє заряджання сумісного* ноутбука. Його тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке встановлення на док-станцію за допомогою одного кабелю. Спрощуйте процедуру, підключаючи всі периферійні пристрої, такі як клавіатура, миша та кабель RJ-45 Ethernet, до док-станції монітора. Ви можете переглядати відео з високою роздільною здатністю та передавати дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи ноутбук.
Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення Quad HD 2560x1440 або 2560x1080 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів, підсилених такими джерелами з високою пропускною здатністю, як USB-C, DisplayPort, HDMI. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM, для яких використовуються програми тривимірної графіки, чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях, – дисплеї Philips відтворюватимуть кришталево чітке зображення.
Дисплей Philips відповідає стандарту комфорту для зору TUV Rheinland Eye Comfort, що запобігає напруженню очей через тривале користування комп’ютером. Дисплеї Philips мають сертифікацію TUV Eye Comfort та забезпечують відсутність мерехтіння, режим фільтрації синього кольору, відсутність набридливих віддзеркалень, широкий кут огляду та менше зниження якості зображення під різними кутами, а також ергономічну конструкцію підставки для ідеального перегляду. Бережіть свій зір та підвищуйте продуктивність роботи.
Нагороди
4.4
з 5
16
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
Віталіус
14/03/2024
Україна
дуже, дууже гарний офісний монітор
Дуже добре продуманий монітор, хороший комплект поставки та чудовий функціонал. Яскравий та гарний.
Плюси
Функціонал та якість
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Abandonna
07/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Очень удобный и продуманный монитор.
Наличие множества портов, Type-c с возможностью зарядки ноутбука. Отличный монитор за свою цену. В данной модели помимо наличия множества портов и всех необходимых кабелей в комплетке есть возможность не только получать изображение по Type- c, но и одноврменно заряжать ноутбук. Бесценная опция для владельцев Apple и других ноутбуков с реализацией данной возможности. Подставка очень удобна, есть возможность поднять монитор на 18 сантиметров вверх, а так же позволяет крутить монитор на 360 градусов. Матрица VA: из коробки стоит максимальная яркость и выключена функция LowBlue, которую нужно обязательно включить в меню, это существенно повысит комфорт работы. Качество изображения на высоте, особенно если сравнивать с моделями прошлых лет даже с IPS матрицей.
Плюси
Наличие возможности зарядки ноутбука через Type-c
Мінуси
Не очень удобно подключать кабели.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Raptor
17/12/2018
Україна
Это система имеет много настроек
Данная модель очень подходит для тех кто не хочет заморачиваться с проводами,ресивер и т.д и расстановкой пяти колонок.Тут все в одной.Да с ресивером настроить звук можно лучше,но если есть лишние деньги и место для установки всего этого.Единственное в этой модели не очень приятно слушать музыку на максимальной громкости или около,потому-что в комнате стоит гул от низов саба хоть и регулируются они.Не хватает мягкости в низах.А так для просмотра фильмов супер погружаешься полностью)Цена качество супер.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про B1 Nano cinema speaker
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про B1 Nano cinema speaker
Максимальна роздільна здатність підходить для входу USB-C, DP або HDMI.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt
Такі дії, як надання доступу до екрана, онлайнова потокова передача відео й аудіо через Інтернет, можуть вплинути на мережу. Апаратне забезпечення, пропускна здатність мережі та її робота визначатимуть загальну якість аудіо та відео.
Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.
Якщо ваше з’єднання Ethernet здається повільним, відкрийте екранне меню і виберіть USB 3.0 або вищу версію, яка може підтримувати швидкість LAN до 1G.
Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте вебсайт https://www.epeat.net/.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.