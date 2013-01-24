Яскраві, реалістичні кольори
Цей блискучий дисплей із широким кутом огляду з Ultra Wide-Color пропонує реалістичні кольори в вишуканому дизайні, що додають новизни та легкості будь-якому дому чи офісу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраві, реалістичні кольори
Цей блискучий дисплей із широким кутом огляду з Ultra Wide-Color пропонує реалістичні кольори в вишуканому дизайні, що додають новизни та легкості будь-якому дому чи офісу. Переглянути усі переваги
Яскраві, реалістичні кольори
Цей блискучий дисплей із широким кутом огляду з Ultra Wide-Color пропонує реалістичні кольори в вишуканому дизайні, що додають новизни та легкості будь-якому дому чи офісу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраві, реалістичні кольори
Цей блискучий дисплей із широким кутом огляду з Ultra Wide-Color пропонує реалістичні кольори в вишуканому дизайні, що додають новизни та легкості будь-якому дому чи офісу. Переглянути усі переваги
Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насиченіші сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодною підсвіткою зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
Непомітна клавіша перемикання меню EasySelect дозволяє швидко та легко регулювати налаштування монітора в екранному меню.
Mobile High Definition Link (MHL) – це інтерфейс для мобільних аудіовідео пристроїв для безпосереднього підключення мобільних телефонів чи інших портативних пристроїв до дисплеїв високої роздільної здатності. За допомогою додаткового кабелю MHL можна легко під’єднати сумісний MHL-пристрій до цього великого MHL-дисплею Philips і переглядати яскраве відео якості HD із повністю цифровим звуком. Тепер можна не лише насолоджуватися мобільними іграми, переглядати фотографії, фільми чи інші додатки на цьому великому екрані, а й одночасно заряджати мобільний пристрій, щоб завжди мати достатньо заряду енергії.
SmartImage Lite – це ексклюзивна найсучасніша технологія Philips, що аналізує відображуваний на екрані вміст. Залежно від вибраного сценарію SmartImage Lite динамічно покращує вміст, насиченість кольорів та чіткість зображень та відео для оптимального відтворення – усе це в режимі реального часу натисненням однієї кнопки.
Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Зручність
Підставка
Потужність
Розміри
Вага
Умови експлуатації
Надійність
Сумісність і стандарти
Корпус
Комплектація упаковки