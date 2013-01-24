Технологія MHL для відтворення вмісту мобільного пристрою на великому екрані

Mobile High Definition Link (MHL) – це інтерфейс для мобільних аудіовідео пристроїв для безпосереднього підключення мобільних телефонів чи інших портативних пристроїв до дисплеїв високої роздільної здатності. За допомогою додаткового кабелю MHL можна легко під’єднати сумісний MHL-пристрій до цього великого MHL-дисплею Philips і переглядати яскраве відео якості HD із повністю цифровим звуком. Тепер можна не лише насолоджуватися мобільними іграми, переглядати фотографії, фільми чи інші додатки на цьому великому екрані, а й одночасно заряджати мобільний пристрій, щоб завжди мати достатньо заряду енергії.