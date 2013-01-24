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РК-монітор з Ultra Wide-Color

276E7QDSW/01
Загальна оцінка / 5
  • Яскраві, реалістичні кольори Яскраві, реалістичні кольори Яскраві, реалістичні кольори
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    РК-монітор з Ultra Wide-Color

    276E7QDSW/01
    Загальна оцінка / 5

    Яскраві, реалістичні кольори

    Цей блискучий дисплей із широким кутом огляду з Ultra Wide-Color пропонує реалістичні кольори в вишуканому дизайні, що додають новизни та легкості будь-якому дому чи офісу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    РК-монітор з Ultra Wide-Color

    Яскраві, реалістичні кольори

    Цей блискучий дисплей із широким кутом огляду з Ultra Wide-Color пропонує реалістичні кольори в вишуканому дизайні, що додають новизни та легкості будь-якому дому чи офісу. Переглянути усі переваги

    Яскраві, реалістичні кольори

    Цей блискучий дисплей із широким кутом огляду з Ultra Wide-Color пропонує реалістичні кольори в вишуканому дизайні, що додають новизни та легкості будь-якому дому чи офісу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    РК-монітор з Ultra Wide-Color

    Яскраві, реалістичні кольори

    Цей блискучий дисплей із широким кутом огляду з Ultra Wide-Color пропонує реалістичні кольори в вишуканому дизайні, що додають новизни та легкості будь-якому дому чи офісу. Переглянути усі переваги

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      Яскраві, реалістичні кольори

      в елегантному дизайні

      • Лінійка E
      • 27 дюймів (68,6 см)
      • 1920 x 1080 (Full HD)
      Ширший діапазон кольорів Ultra Wide-Color для яскравого зображення

      Ширший діапазон кольорів Ultra Wide-Color для яскравого зображення

      Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насиченіші сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.

      Світлодіодна технологія широкого кута огляду PLS для точності зображення і кольорів

      Світлодіодна технологія широкого кута огляду PLS для точності зображення і кольорів

      PLS-дисплеї використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом – навіть у разі повертання на 90 градусів! Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї PLS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

      Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

      Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

      Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

      Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

      Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

      У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодною підсвіткою зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.

      SmartContrast для деталей із глибокими рівнями чорного

      SmartContrast для деталей із глибокими рівнями чорного

      SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

      Клавіша перемикання меню EasySelect для швидкого доступу до екранного меню

      Клавіша перемикання меню EasySelect для швидкого доступу до екранного меню

      Непомітна клавіша перемикання меню EasySelect дозволяє швидко та легко регулювати налаштування монітора в екранному меню.

      Технологія MHL для відтворення вмісту мобільного пристрою на великому екрані

      Технологія MHL для відтворення вмісту мобільного пристрою на великому екрані

      Mobile High Definition Link (MHL) – це інтерфейс для мобільних аудіовідео пристроїв для безпосереднього підключення мобільних телефонів чи інших портативних пристроїв до дисплеїв високої роздільної здатності. За допомогою додаткового кабелю MHL можна легко під’єднати сумісний MHL-пристрій до цього великого MHL-дисплею Philips і переглядати яскраве відео якості HD із повністю цифровим звуком. Тепер можна не лише насолоджуватися мобільними іграми, переглядати фотографії, фільми чи інші додатки на цьому великому екрані, а й одночасно заряджати мобільний пристрій, щоб завжди мати достатньо заряду енергії.

      SmartImage Lite для оптимізованих параметрів зображення

      SmartImage Lite – це ексклюзивна найсучасніша технологія Philips, що аналізує відображуваний на екрані вміст. Залежно від вибраного сценарію SmartImage Lite динамічно покращує вміст, насиченість кольорів та чіткість зображень та відео для оптимального відтворення – усе це в режимі реального часу натисненням однієї кнопки.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Тип РК-панелі
        РК PLS
        Тип підсвітки
        Система W-LED
        Розмір панелі
        27 дюймів/68,6 см
        Область ефективного відображення
        597,9 (Г) x 336,3 (В)
        Формат кадру
        16:9
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Час відгуку (типовий)
        5 мс (сіре до сірого)*
        Яскравість
        250  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1000:1
        SmartContrast
        20 000 000:1
        Крок піксела
        0,311 x 0,311 мм
        Кут перегляду
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • @ C/R > 10
        Без мерехтіння
        Так
        Покращення зображення
        SmartImage Lite
        Колірна гама (типова)
        NTSC 104,4% (CIE1976)*
        Кольори дисплею
        16,7 млн.
        Частота розгортки
        30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
        MHL
        1080P при 30 Гц
        sRGB
        Так

      • Під'єднання

        Вхід для сигналу
        • VGA (аналоговий)
        • DVI-D (цифровий, HDCP)
        • MHL-HDMI (цифровий, HDCP)
        Вхід для синхронізації
        • Окрема синхронізація
        • Синхронізація по зеленому каналу
        Аудіо (вхід/вихід)
        Аудіовихід HDMI

      • Зручність

        Для зручності користувача
        • Увімкнення/вимкнення живлення
        • Меню
        • Гучність (аудіовихід HDMI)
        • Вхід
        • SmartImage Lite
        Мови екранного меню
        • Бразильська Португальська
        • Чеська
        • Голландська
        • Англійська
        • Фінська
        • Французька
        • Німецька
        • Грецька
        • Угорська
        • Італійська
        • Японська
        • Корейська
        • Польська
        • Португальська
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Іспанська
        • Шведська
        • Офіційна китайська
        • Турецька
        • Українська
        Інші зручні пристосування
        • Замок Kensington
        • Кріплення VESA (100x100 мм)
        Підтримка Plug & Play
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 8.1 / 8 / 7

      • Підставка

        Нахил
        -5/20  градусів

      • Потужність

        Режим роботи
        17,03 Вт (тип.) (метод тестування: EnergyStar 7.0)
        Режим очікування
        0,5 Вт (тип.)
        Режим вимкнення
        0,3 Вт (тип.)
        Світлодіодний індикатор живлення
        • Режим роботи – білий
        • Режим очікування – білий (блимає)
        Живлення
        • Зовнішнє
        • 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц

      • Розміри

        Виріб із підставкою (мм)
        616 x 468 x 179  мм
        Виріб без підставки (мм)
        616 x 370 x 52  мм
        Упаковка у мм (ШxВxГ)
        676 x 544 x 113  мм

      • Вага

        Виріб із підставкою (кг)
        4,33  кг
        Виріб без підставки (кг)
        4,08  кг
        Виріб з упаковкою (кг)
        6,81  кг

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        від 0 °C до 40 °C  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        від -20 °C до 60 °C  °C
        Відносна вологість
        20% – 80  %
        Висота
        Робочий режим: 3,658 м, бездіяльність: 12,192 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000 (без підсвітки)  годин(-и)

      • Надійність

        Збереження довкілля та енергії
        • EnergyStar 7.0
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • Без свинцю
        • Без ртуті
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        100  %

      • Сумісність і стандарти

        Дозволи контролюючих органів
        • Маркування CE
        • FCC клас B
        • CU-EAC
        • Сертифікат TCO
        • TUV/ISO9241-307
        • VCCI
        • RCM
        • WEEE
        • CECP

      • Корпус

        Колір
        Відбілювання
        Покриття
        Блискуче

      • Комплектація упаковки

        Монітор із підставкою
        так
        Кабелі
        VGA, живлення
        Документація для користувача
        так

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          Відгуки

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          • Цей дисплей Philips сертифіковано MHL. У разі, якщо Ваш пристрій MHL не під’єднується або не працює належним чином, зверніться до розділу із частими запитаннями щодо пристрою MHL або безпосередньо до продавця для подальших дій. Згідно політики виробника пристрою Вам, можливо, знадобиться придбати спеціальний кабель MHL або адаптер для роботи пристрою.
          • Потрібен додатковий сертифікований MHL мобільний пристрій та кабель MHL (не входить у комплект). Із питань сумісності звертайтеся до продавця пристрою MHL.
          • Економія енергії в режимі очікування/вимкнення ErP не застосовується для функції заряджання MHL
          • Повний список виробів із підтримкою MHL шукайте на веб-сайті www.mhlconsortiun.org
          • Кабелі HDMI різняться залежно від регіону та моделей.
          • Час відповіді рівнозначний SmartResponse
          • NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,9%

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