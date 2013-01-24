Розкішний вигляд і вишукана конструкція
27-дюймовий монітор Philips 4K UHD забезпечує надзвичайно чітке зображення. Роздільна здатність 4K UHD і широкий формат пропонують таке ж оптимально чітке та реалістичне зображення під будь-яким кутом. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей від тривалого перегляду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розкішний вигляд і вишукана конструкція
27-дюймовий монітор Philips 4K UHD забезпечує надзвичайно чітке зображення. Роздільна здатність 4K UHD і широкий формат пропонують таке ж оптимально чітке та реалістичне зображення під будь-яким кутом. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей від тривалого перегляду. Переглянути усі переваги
Розкішний вигляд і вишукана конструкція
27-дюймовий монітор Philips 4K UHD забезпечує надзвичайно чітке зображення. Роздільна здатність 4K UHD і широкий формат пропонують таке ж оптимально чітке та реалістичне зображення під будь-яким кутом. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей від тривалого перегляду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розкішний вигляд і вишукана конструкція
27-дюймовий монітор Philips 4K UHD забезпечує надзвичайно чітке зображення. Роздільна здатність 4K UHD і широкий формат пропонують таке ж оптимально чітке та реалістичне зображення під будь-яким кутом. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей від тривалого перегляду. Переглянути усі переваги
Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би Ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що Ви дивитесь на один великий екран.
Насолоджуйтеся чітким кольоровим зображенням та звуком за допомогою простого однокабельного підключення. Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу якості HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Кабель HDMI забезпечує високоякісне плавне відтворення цифрового відео (з роздільною здатністю до 4K/UHD за частоти 60 Гц) та аудіо, що передається за допомогою одного кабелю з ПК чи будь-якого іншого аудіовідеоджерела (включаючи телевізійні приставки, DVD-програвачі, аудіовідеоприймачі та відеокамери).
У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодною підсвіткою зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.
Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.
Завдяки дисплею Philips MultiView із ультрависокою роздільною здатністю тепер можна відкрити для себе різноманітні можливості підключення пристроїв. У режимі MultiView можна одночасно підключити два пристрої та переглядати їх вміст (працюючи, таким чином, наприклад, із ПК та ноутбуком) і виконувати складні багатозадачні завдання.
"Компанія Philips ставить собі за мету використовувати ефективні, екологічно чисті матеріали для всієї лінійки моніторів. Для усіх пластикових частин корпуса, частин металевого каркасу та пакувальних матеріалів використовуються 100% перероблені матеріали. У деяких моделях використовується 65% переробленого пластику. Строге дотримання стандартів щодо обмеження вмісту шкідливих речовин забезпечує значне зменшення чи усунення токсичних речовин, таких як свинець. Значно зменшено вміст свинцю у моніторах з підсвічуванням CCFL та повністю усунено його з моніторів зі світлодіодною підсвіткою.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Зручність
Підставка
Потужність
Розміри
Вага
Умови експлуатації
Надійність
Сумісність і стандарти
Корпус
Комплектація упаковки