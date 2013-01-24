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РК-монітор 4K Ultra HD

276E8VJSB/01
Загальна оцінка / 5
  • Розкішний вигляд і вишукана конструкція Розкішний вигляд і вишукана конструкція Розкішний вигляд і вишукана конструкція
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    РК-монітор 4K Ultra HD

    276E8VJSB/01
    Загальна оцінка / 5

    Розкішний вигляд і вишукана конструкція

    27-дюймовий монітор Philips 4K UHD забезпечує надзвичайно чітке зображення. Роздільна здатність 4K UHD і широкий формат пропонують таке ж оптимально чітке та реалістичне зображення під будь-яким кутом. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей від тривалого перегляду. Переглянути усі переваги

    РК-монітор 4K Ultra HD

    Розкішний вигляд і вишукана конструкція

    27-дюймовий монітор Philips 4K UHD забезпечує надзвичайно чітке зображення. Роздільна здатність 4K UHD і широкий формат пропонують таке ж оптимально чітке та реалістичне зображення під будь-яким кутом. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей від тривалого перегляду. Переглянути усі переваги

    Розкішний вигляд і вишукана конструкція

    27-дюймовий монітор Philips 4K UHD забезпечує надзвичайно чітке зображення. Роздільна здатність 4K UHD і широкий формат пропонують таке ж оптимально чітке та реалістичне зображення під будь-яким кутом. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей від тривалого перегляду. Переглянути усі переваги

    РК-монітор 4K Ultra HD

    Розкішний вигляд і вишукана конструкція

    27-дюймовий монітор Philips 4K UHD забезпечує надзвичайно чітке зображення. Роздільна здатність 4K UHD і широкий формат пропонують таке ж оптимально чітке та реалістичне зображення під будь-яким кутом. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей від тривалого перегляду. Переглянути усі переваги

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      Розкішний вигляд і вишукана конструкція

      • Лінійка E
      • 27 дюймів (68,6 см)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

      Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

      Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би Ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.

      Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

      Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

      Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

      Дисплей із вузькою рамкою для бездоганного вигляду

      Дисплей із вузькою рамкою для бездоганного вигляду

      Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що Ви дивитесь на один великий екран.

      HDMI для швидкого цифрового підключення

      HDMI для швидкого цифрового підключення

      Насолоджуйтеся чітким кольоровим зображенням та звуком за допомогою простого однокабельного підключення. Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу якості HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Кабель HDMI забезпечує високоякісне плавне відтворення цифрового відео (з роздільною здатністю до 4K/UHD за частоти 60 Гц) та аудіо, що передається за допомогою одного кабелю з ПК чи будь-якого іншого аудіовідеоджерела (включаючи телевізійні приставки, DVD-програвачі, аудіовідеоприймачі та відеокамери).

      Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

      Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

      У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодною підсвіткою зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.

      Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

      Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

      Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.

      Завдяки MultiView можна одночасно підключати два пристрої і переглядати їх вміст

      Завдяки дисплею Philips MultiView із ультрависокою роздільною здатністю тепер можна відкрити для себе різноманітні можливості підключення пристроїв. У режимі MultiView можна одночасно підключити два пристрої та переглядати їх вміст (працюючи, таким чином, наприклад, із ПК та ноутбуком) і виконувати складні багатозадачні завдання.

      Екологічно чисті матеріали відповідають основним міжнародним стандартам

      "Компанія Philips ставить собі за мету використовувати ефективні, екологічно чисті матеріали для всієї лінійки моніторів. Для усіх пластикових частин корпуса, частин металевого каркасу та пакувальних матеріалів використовуються 100% перероблені матеріали. У деяких моделях використовується 65% переробленого пластику. Строге дотримання стандартів щодо обмеження вмісту шкідливих речовин забезпечує значне зменшення чи усунення токсичних речовин, таких як свинець. Значно зменшено вміст свинцю у моніторах з підсвічуванням CCFL та повністю усунено його з моніторів зі світлодіодною підсвіткою.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Тип РК-панелі
        Технологія IPS
        Тип підсвітки
        Система W-LED
        Розмір панелі
        27 дюймів/68,6 см
        Покриття екрана
        Антиблікове, тверде 3H, матовість 25%
        Область ефективного відображення
        596,74 (Г) x 335,66 (В)
        Формат кадру
        16:9
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Щільність пікселів
        163 PPI
        Час відгуку (типовий)
        5 мс (сіре до сірого)*
        Яскравість
        350  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1000:1
        SmartContrast
        20 000 000:1
        Крок піксела
        0,155 x 0,155 мм
        Кут перегляду
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • @ C/R > 10
        Без мерехтіння
        Так
        Покращення зображення
        SmartImage Game
        Кольори дисплею
        Підтримка 1,07 млрд. кольорів
        Колірна гама (типова)
        NTSC 91%*, sRGB 109%*
        Частота розгортки
        30–83 кГц (Г) / 59–61 Гц (В)
        Режим LowBlue
        Так
        sRGB
        Так

      • Під'єднання

        Вхід для сигналу
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 2.0 x 2
        Вхід для синхронізації
        • Окрема синхронізація
        • Синхронізація по зеленому каналу
        Аудіо (вхід/вихід)
        Аудіовихід

      • Зручність

        MultiView
        • Режим PIP/PBP
        • 2 пристрої
        Для зручності користувача
        • Увімкнення/вимкнення живлення
        • Меню
        • Яскравість
        • Вхід
        • SmartImage Game
        Мови екранного меню
        • Бразильська Португальська
        • Чеська
        • Голландська
        • Англійська
        • Фінська
        • Французька
        • Німецька
        • Грецька
        • Угорська
        • Італійська
        • Японська
        • Корейська
        • Польська
        • Португальська
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Іспанська
        • Шведська
        • Офіційна китайська
        • Турецька
        • Українська
        Інші зручні пристосування
        Замок Kensington
        Підтримка Plug & Play
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • Підставка

        Нахил
        -5/20  градусів

      • Потужність

        Режим роботи
        19,51 Вт (тип.) (метод тестування: EnergyStar)
        Режим очікування
        <0,5 Вт (тип.)
        Режим вимкнення
        <0,3 Вт (тип.)
        Клас маркування енергоспоживання
        B
        Світлодіодний індикатор живлення
        • Режим роботи – білий
        • Режим очікування – білий (блимає)
        Живлення
        • Зовнішнє
        • 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц

      • Розміри

        Виріб із підставкою (мм)
        613 x 466 x 189  мм
        Виріб без підставки (мм)
        613 x 374 x 41  мм
        Упаковка у мм (ШxВxГ)
        660 x 523 x 135  мм

      • Вага

        Виріб із підставкою (кг)
        4,84  кг
        Виріб без підставки (кг)
        4,23  кг
        Виріб з упаковкою (кг)
        6,53  кг

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        від 0 до 40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        від -20 до 60  °C
        Відносна вологість
        20% – 80  %
        Висота
        Робочий режим: 3,658 м, бездіяльність: 12,192 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000 год. (без підсвітки)  годин(-и)

      • Надійність

        Збереження довкілля та енергії
        • EnergyStar 8.0
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • Без свинцю
        • Без ртуті
        • Сертифікат TCO
        • WEEE
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        100  %

      • Сумісність і стандарти

        Дозволи контролюючих органів
        • Маркування CE
        • FCC клас B
        • CU-EAC
        • TUV/ISO9241-307
        • RCM
        • BSMI
        • EPA
        • CCC
        • CECP
        • VCCI
        • ICES-003
        • cETLus
        • MEPS
        • CEL
        • CB
        • УКРАЇНСЬКА

      • Корпус

        Колір
        Чорний / металевий
        Покриття
        Блискуче

      • Комплектація упаковки

        Монітор із підставкою
        Так
        Кабелі
        Кабель HDMI, кабель живлення
        Документація для користувача
        Так

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          • Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
          • Час відповіді рівнозначний SmartResponse
          • Область NTSC на основі CIE1976
          • Область sRGB на основі CIE 1931
          • Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.

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