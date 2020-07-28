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Більше не доступний

РК-монітор з Ultra Wide-Color

276E9QJAB/00

4.3

| (29) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Вражаючі кольори, стильний дизайн

Монітор Philips лінійки E має стильний дизайн та незвичайну якість зображення. Дисплей Full HD із вузькою рамкою і технологією Ultra Wide-Color відтворює справді реалістичне зображення. Насолоджуйтеся чудовим переглядом у стильному дизайні.

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Вражаючі кольори, стильний дизайн

  • Лінійка E

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ширший діапазон кольорів Ultra Wide-Color для яскравого зображення

Ширший діапазон кольорів Ultra Wide-Color для яскравого зображення

Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насиченіші сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

29

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

28/07/2020

Україна

Україна

Очень удобно работать и смотреть фильмы!

Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата використання 2020-01-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата використання 2020-01-28

12/11/2019

Україна

Україна

Отличный

Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

12/04/2019

Україна

Україна

Дуже класний продукт!!

Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

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Примітки

  1. "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  4. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

  5. Область NTSC на основі CIE1976

  6. Область sRGB на основі CIE1931

  7. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.