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РК-монітор 4K Ultra HD

278E1A/00

4.1

| (14) Відгуки

Просто дивовижний

27-дюймовий монітор лінійки E пропонує дивовижне зображення та елегантний дизайн для стильного вдосконалення Вашого робочого місця. Ультрачітка роздільна здатність 4K UHD з широким кутом огляду забезпечує максимально чітке та реалістичне зображення під будь-яким кутом.

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Просто дивовижний

  • Лінійка E

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

14

Відгуки

3

12/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата використання 2022-07-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата використання 2022-07-12

14/11/2021

Україна

Україна

Чудовий монітор

Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.

Плюси

Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Дата використання 2020-11-14

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Дата використання 2020-11-14

11/01/2021

Україна

Україна

Динаміки

ціна якість матриця, колонки вбудовані геймерський режим

Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

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Примітки

  1. "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  4. Область NTSC, DCI-P3, Adobe RGB на основі CIE1976

  5. Область sRGB на основі CIE1931

  6. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.