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278E1A/00
Просто дивовижний
27-дюймовий монітор лінійки E пропонує дивовижне зображення та елегантний дизайн для стильного вдосконалення Вашого робочого місця. Ультрачітка роздільна здатність 4K UHD з широким кутом огляду забезпечує максимально чітке та реалістичне зображення під будь-яким кутом.
Лінійка E
27 дюймів (68,6 см)
3840 x 2160 (4K UHD)
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
4.1
з 5
14
Відгуки
457788))
12/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата використання 2022-07-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата використання 2022-07-12
Jahster
14/11/2021
Україна
Чудовий монітор
Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.
Плюси
Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Дата використання 2020-11-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Дата використання 2020-11-14
Alex654
11/01/2021
Україна
Динаміки
ціна якість матриця, колонки вбудовані геймерський режим
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
"IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC, DCI-P3, Adobe RGB на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.