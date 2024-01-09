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Розширена гарантія 3 роки
279M1RV/00
Designed for Xbox
Evnia 7000
27 дюймів (68,5 см)
3840 x 2160 (4K UHD)
Грайте в консольні ігри. Ми співпрацювали з командою Xbox, щоб розробити цей дисплей із маркуванням Designed for Xbox, який забезпечує оптимальне відтворення зображень Xbox серії X відразу після під’єднання.
Гра не повинна передбачати вибору між фрагментарним відтворенням і перерваними кадрами. Цей дисплей має сертифікат AMD FreeSync™ Premium Pro, що забезпечує змінну частоту оновлення (VRR) і справжню гру HDR: поєднання плавної гри на піку, зображення з винятково високим динамічним діапазоном і низького рівня затримки.
Ви граєте в напружені, конкурентні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 144 разів на секунду, що у 2,4 р. швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоти кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 144 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.
Нагороди
1.0
з 5
2
Відгуки
Void
09/01/2024
Україна
Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати
Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.
Мінуси
Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.
Цей відгук про Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Цей відгук про Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Cijgt4hg43ir
20/08/2024
România
Este dificil si buggy
Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.
Цей відгук про Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Цей відгук про Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Покриття BT. 709 / DCI-P3 базується на CIE1976
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976
Інтерфейс підтримки NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Оновіть драйвер NVIDIA® G-SYNC® до останньої версії; докладніше про це читайте на вебсайті NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Ваша графічна карта має підтримувати NVIDIA® G-SYNC®
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Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.