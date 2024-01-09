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  • Energy Label Europe G
    Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
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  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Energy Label Europe G
    Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
  • Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління

Evnia Gaming MonitorДисплей 4K HDR із Ambiglow

279M1RV/00

1
| (2) Відгуки

1 нагорода

Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління
Спеціальний дисплей, розроблений для Xbox, забезпечує нову еру ігор для справжніх поціновувачів консольних ігор. Насолоджуйтеся дивовижним зображенням і точністю кольорів на IPS дисплеї UltraClear 4K Nano. Стандарт DisplayHDR 600 забезпечує яскраву якість зображення.
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Оптимізована ефективність для консольних ігор нового покоління

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27 дюймів (68,5 см)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox для оптимального відтворення ігор

Designed for Xbox для оптимального відтворення ігор

Грайте в консольні ігри. Ми співпрацювали з командою Xbox, щоб розробити цей дисплей із маркуванням Designed for Xbox, який забезпечує оптимальне відтворення зображень Xbox серії X відразу після під’єднання.

AMD FreeSync™ Premium Pro; плавна гра HDR із низьким рівнем затримки

AMD FreeSync™ Premium Pro; плавна гра HDR із низьким рівнем затримки

Гра не повинна передбачати вибору між фрагментарним відтворенням і перерваними кадрами. Цей дисплей має сертифікат AMD FreeSync™ Premium Pro, що забезпечує змінну частоту оновлення (VRR) і справжню гру HDR: поєднання плавної гри на піку, зображення з винятково високим динамічним діапазоном і низького рівня затримки.

Частота кадрів 144 Гц для надзвичайно плавного, прекрасного зображення

Частота кадрів 144 Гц для надзвичайно плавного, прекрасного зображення

Ви граєте в напружені, конкурентні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 144 разів на секунду, що у 2,4 р. швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоти кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 144 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image AWARD-1679621

Відгуки

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2

Відгуки

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09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Мінуси

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Цей відгук про Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Цей відгук про Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Цей відгук про Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Цей відгук про Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

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      Примітки

      1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

      2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.

      3. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

      4. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      5. Покриття BT. 709 / DCI-P3 базується на CIE1976

      6. Область NTSC на основі CIE1976

      7. Область sRGB на основі CIE1931

      8. Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976

      9. Інтерфейс підтримки NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      10. Оновіть драйвер NVIDIA® G-SYNC® до останньої версії; докладніше про це читайте на вебсайті NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      11. Ваша графічна карта має підтримувати NVIDIA® G-SYNC®

      12. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

      13. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.