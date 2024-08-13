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Professional MonitorМонітор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/00

3.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Просто блискуче

Монітор Philips Thunderbolt™ 4 забезпечує надійне та стабільне рішення підключення за допомогою одного кабелю. Дисплей із міні-LED підсвічуванням і сертифікатом DisplayHDR™ 1400 забезпечує надзвичайну ефективність зображення та точність кольорів для користувачів, яким це критично важливо.

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Міні-LED підсвічування і док-станція Thunderbolt

Просто блискуче

  • Brilliance 7000

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Блискавичне під’єднання для передачі даних, відео та Ethernet

Блискавичне під’єднання для передачі даних, відео та Ethernet

Цей монітор Philips із док-станцією оснащено з’єднанням Thunderbolt™ 4. У порівнянні зі звичайними моніторами з USB-C, технологія Thunderbolt™ 4 забезпечує блискавичну швидкість передачі даних 40 Гбіт/с, підтримує відео високої роздільної здатності, забезпечує багатопотокову передачу даних для послідовного з’єднання, має потужність до 90 Вт для живлення зовнішніх пристроїв, а також може забезпечити стабільне з’єднання Ethernet 1 Гбіт/с.

Просте й потужне послідовне з‘єднання для підтримки декількох дисплеїв

Просте й потужне послідовне з‘єднання для підтримки декількох дисплеїв

Послідовне з’єднання дозволяє керувати кількома моніторами та пристроями з одного роз’єму Thunderbolt на ноутбуці. Під’єднайте цей монітор до роз’єму Thunderbolt на ноутбуці, а потім під’єднайте до другого роз’єму Thunderbolt на цьому моніторі інший 4K монітор.

Забезпечує потужність до 90 Вт для пристроїв через один роз’єм

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення AWARD-7185171

Відгуки

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3.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

5
2
1

13/08/2024

Polska

Polska

Tania alternatywa dla Apple Studio Display

Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.

Плюси

Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki

Мінуси

Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Дата використання 2024-07-13

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Дата використання 2024-07-13

16/11/2023

Latvija

Latvija

Перевірений покупець

HDR certification Not found on Windows 11

Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.

Цей відгук про Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Дата використання 2023-10-16

Цей відгук про Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Дата використання 2023-10-16

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  3. Покриття DCI-P3 на основі CIE1976

  4. Область NTSC на основі CIE1976

  5. Область sRGB на основі CIE1931

  6. Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976

  7. Область покритя REC 709 на основі CIE1976

  8. Область покритя REC 2020 на основі CIE1976

  9. Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt

  10. Такі дії, як надання доступу до екрана, онлайнова потокова передача відео й аудіо через Інтернет, можуть вплинути на мережу. Апаратне забезпечення, пропускна здатність мережі та її робота визначатимуть загальну якість аудіо та відео.

  11. Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.

  12. Якщо ваше з’єднання Ethernet здається повільним, відкрийте екранне меню і виберіть USB 3.0 або вищу версію, яка може підтримувати швидкість LAN до 1G.

  13. Для сигналу SDR (стандартний динамічний діапазон) робочий діапазон температури може досягати до 40 °C.

  14. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.