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27E1N1100A/01
Серія 1000
27 дюймів (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Ви граєте в напружені, амбіційні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 120 разів на секунду, що значно швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоті кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 120 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож Вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде Вашим ідеальним партнером для гри.
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
5.0
з 5
2
Відгуки
April248
18/05/2026
România
Частина акції
Перевірений покупець
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Цей відгук про Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Цей відгук про Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Цей відгук про Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Цей відгук про Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Покриття DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC і область Adobe RGB на основі CIE1976
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Час відповіді рухомого зображення (MPRT) дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли MPRT увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.
MPRT – це режим оптимізації ігор. Увімкнення MPRT може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.
Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.