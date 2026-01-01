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27E1N1300A/01
Серія 1000
27 дюймів (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Цей дисплей Philips оновлює зображення на екрані до 100 разів на секунду, що робить його набагато швидшим у порівнянні зі стандартним дисплеєм. Завдяки частоті кадрів 100 Гц геймери можуть бачити на екрані ті важливі деталі, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, щоб у них було легко поцілити.
Час відповіді рухомого зображення – це більш інтуїтивний спосіб опису часу відгуку, що безпосередньо стосується тривалості від фіксації розмитого шуму до чіткого зображення. Ігровий монітор Philips із часом відгуку рухомого зображення 1 мс усуває розмитість рухів, забезпечуючи чіткіше й точне зображення для вдосконалення ігор. Найкращий вибір для захоплюючих і чутливих до найдрібніших рухів ігор.
Цей дисплей Philips має USB-роз’єм типу C із подачею енергії. Розумне й гнучке керування споживанням енергії забезпечує безпосереднє заряджання сумісного пристрою. Тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке під’єднання за допомогою одного кабелю. Ви можете переглядати відео з високою роздільною здатністю та передавати дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи сумісний пристрій.
Відгуки
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Час відповіді рухомого зображення (MPRT) дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли MPRT увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.
MPRT – це режим оптимізації ігор. Увімкнення MPRT може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.
Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.
Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt
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Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.