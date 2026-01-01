Швидке оновлення 100 Гц для надзвичайно плавного зображення

Цей дисплей Philips оновлює зображення на екрані до 100 разів на секунду, що робить його набагато швидшим у порівнянні зі стандартним дисплеєм. Завдяки частоті кадрів 100 Гц геймери можуть бачити на екрані ті важливі деталі, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, щоб у них було легко поцілити.