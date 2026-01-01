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  • Energy Label Europe E
    Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C
  • Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C
  • Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C
  • Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C
  • Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C
  • Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C
  • Energy Label Europe E
    Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C
  • Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C
  • Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C
  • Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C
  • Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C
  • Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C

MonitorРК-дисплей Full HD

27E1N1300A/01

Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C
Цей монітор створений для того, щоб ви завжди були на зв’язку. Завдяки таким функціям, як USB-C 3.2 із підтримкою заряджання, користувачі можуть легко заряджати підключений пристрій і працювати за допомогою одного кабелю. Крім того, єдиний кабель забезпечує охайність робочого простору.
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Покращте продуктивність завдяки з’єднанню USB-C

  • Серія 1000

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Швидке оновлення 100 Гц для надзвичайно плавного зображення

Швидке оновлення 100 Гц для надзвичайно плавного зображення

Цей дисплей Philips оновлює зображення на екрані до 100 разів на секунду, що робить його набагато швидшим у порівнянні зі стандартним дисплеєм. Завдяки частоті кадрів 100 Гц геймери можуть бачити на екрані ті важливі деталі, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, щоб у них було легко поцілити.

Короткий час відповіді рухомого зображення – 1 мс для чіткості та плавної гри

Короткий час відповіді рухомого зображення – 1 мс для чіткості та плавної гри

Час відповіді рухомого зображення – це більш інтуїтивний спосіб опису часу відгуку, що безпосередньо стосується тривалості від фіксації розмитого шуму до чіткого зображення. Ігровий монітор Philips із часом відгуку рухомого зображення 1 мс усуває розмитість рухів, забезпечуючи чіткіше й точне зображення для вдосконалення ігор. Найкращий вибір для захоплюючих і чутливих до найдрібніших рухів ігор.

Під’єднання ноутбука за допомогою одного кабелю USB-C

Під’єднання ноутбука за допомогою одного кабелю USB-C

Цей дисплей Philips має USB-роз’єм типу C із подачею енергії. Розумне й гнучке керування споживанням енергії забезпечує безпосереднє заряджання сумісного пристрою. Тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке під’єднання за допомогою одного кабелю. Ви можете переглядати відео з високою роздільною здатністю та передавати дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи сумісний пристрій.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

      2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.

      3. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

      4. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      5. Час відповіді рухомого зображення (MPRT) дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли MPRT увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

      6. MPRT – це режим оптимізації ігор. Увімкнення MPRT може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

      7. Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.

      8. Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt

      9. Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.

      10. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.