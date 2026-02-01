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MonitorМонітор USB-C

27E1N3300A/00

Простіше підключення завдяки USB-C

Цей багатоцільовий монітор Philips USB-C пропонує охайне встановлення. За допомогою одного кабелю можна переглядати плавне відео з високої роздільною здатністю, передавати дані та заряджати ноутбук. Це справжній концентратор для мобільних професіоналів.

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Простіше підключення завдяки USB-C

  • Серія 3000

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Під’єднання ноутбука за допомогою одного кабелю USB-C

Під’єднання ноутбука за допомогою одного кабелю USB-C

Цей дисплей Philips має USB-роз’єм типу C із подачею енергії. Розумне й гнучке керування споживанням енергії забезпечує безпосереднє заряджання сумісного пристрою. Тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке під’єднання за допомогою одного кабелю. Ви можете переглядати відео з високою роздільною здатністю та передавати дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи сумісний пристрій.

Плавне відтворення ігор без зусиль із технологією AMD FreeSync™

Плавне відтворення ігор без зусиль із технологією AMD FreeSync™

Під час відтворення гри не має бути жодних розривів чи спотворених кадрів. Із новим монітором Philips цього й не буде. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології AMD FreeSync™, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.

Короткий час відповіді рухомого зображення – 1 мс для чіткості та плавної гри

Короткий час відповіді рухомого зображення – 1 мс для чіткості та плавної гри

Час відповіді рухомого зображення – це більш інтуїтивний спосіб опису часу відгуку, що безпосередньо стосується тривалості від фіксації розмитого шуму до чіткого зображення. Ігровий монітор Philips із часом відгуку рухомого зображення 1 мс усуває розмитість рухів, забезпечуючи чіткіше й точне зображення для вдосконалення ігор. Найкращий вибір для захоплюючих і чутливих до найдрібніших рухів ігор.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.

  3. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

  4. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  5. Час відповіді рухомого зображення (MPRT) дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли MPRT увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

  6. MPRT – це режим оптимізації ігор. Увімкнення MPRT може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

  7. Область NTSC на основі CIE1976

  8. Область sRGB на основі CIE1931

  9. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

  10. Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.

  11. Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt

  12. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.