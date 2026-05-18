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  • Створений для точності
  • Створений для точності
  • Створений для точності
  • Створений для точності
  • Energy Label Europe C
    Створений для точності
  • Створений для точності
  • Створений для точності
  • Створений для точності
  • Створений для точності

MonitorМонітор Quad HD

27E2N2500/00

5
| (2) Відгуки
Створений для точності
Цей монітор оснащений функціями, які дозволяють працювати з абсолютною точністю. Завдяки роздільній здатності Quad HD, частоті оновлення 120 Гц і часу відповіді рухомого зображення (MPRT) 1 мс цей монітор демонструє деталізоване зображення з максимальною чіткістю.
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Створений для точності

  • Серія 2000

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Кришталево чітке зображення завдяки Quad HD 2560 x 1440 пікселів

Кришталево чітке зображення завдяки Quad HD 2560 x 1440 пікселів

Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення Quad HD 2560x1440 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів, підсилених джерелами з високою пропускною здатністю. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM, для яких використовуються програми тривимірної графіки, чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях, – дисплеї Philips відтворюватимуть кришталево чітке зображення.

SmartContrast для деталей із глибокими рівнями чорного

SmartContrast для деталей із глибокими рівнями чорного

SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Перевірений покупець

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Цей відгук про Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Цей відгук про Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Цей відгук про Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Цей відгук про Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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      Примітки

      1. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      2. Час відповіді рухомого зображення (MPRT) дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли MPRT увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

      3. MPRT – це режим оптимізації ігор. Увімкнення MPRT може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

      4. Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.

      5. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.