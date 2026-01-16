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Evnia Gaming monitorІгровий монітор Full HD

27M2N3200NF/00

4
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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Цей 27-дюймовий монітор з IPS-панеллю забезпечує чітке зображення в іграх. Завдяки частоті оновлення 144 Гц і швидкій відповіді Smart MBR 0,5 мс ви можете насолоджуватися чітким зображенням та якісним ігровим контентом у повному обсязі.
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  • Evnia 3000

  • 27 дюймів (68,5 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Частота кадрів 144 Гц для надзвичайно плавного, прекрасного зображення

Частота кадрів 144 Гц для надзвичайно плавного, прекрасного зображення

Ви граєте в напружені, конкурентні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 144 разів на секунду, що у 2,4 р. швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоти кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 144 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.

Ультракороткий час відповіді (0,5 мс) для чіткої та плавної гри

Ультракороткий час відповіді (0,5 мс) для чіткої та плавної гри

Philips Evnia із часом відповіді рухомого зображення 0,5 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

16/01/2026

Україна

Україна

підсвіткааааа.....

1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".

Плюси

за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

24/11/2025

Україна

Україна

Непоганий монітор за свою ціну

монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

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      Примітки

      1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

      2. Покриття Adobe RGB та DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.

      3. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

      4. Час відповіді рівнозначний SmartResponse.

      5. Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

      6. Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

      7. Зверніть увагу, що функція низької затримки вхідного сигналу ввімкнена постійно, її не можна вимкнути.

      8. Інтерфейс підтримки NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      9. Оновіть драйвер NVIDIA® G-SYNC® до останньої версії; докладніше про це читайте на вебсайті NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      10. Ваша графічна карта має підтримувати NVIDIA® G-SYNC®

      11. Цей монітор прагне до екологічності: його корпус на 85% складається з переробленого пластику.

      12. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.

      13. Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.