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27M2N3200S/01
Evnia 3000
27 дюймів (68,5 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Ви граєте в напружені змагальні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей оновлює зображення sз частотою до 180 разів на секунду, що значно швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоті кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 180 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.
Philips Evnia із часом відповіді рухомого зображення 0,5 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.
Ця функція створена для захоплюючого ігрового процесу. Вона не тільки забезпечує ігри практично без розмиття, але також добре поєднується з високою частотою кадрів для гарантовано найкращих і найчіткіших зображень.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Плюси
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Мінуси
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.
Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.
Область sRGB на основі CIE1931
Область покриття Adobe RGB та DCI-P на основі CIE1976
Цей монітор створено з думкою про довкілля: ніжки підставки на 35% виготовлені з переробленого пластику, а корпус монітора містить 85% переробленого пластику.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.