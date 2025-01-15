КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Етикетка з позначенням класу енергоефективності
    Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Етикетка з позначенням класу енергоефективності
    Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор

Gaming MonitorІгровий монітор Full HD

27M2N3200S/01

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Розширюйте горизонти ігор

Цей монітор дозволяє грати з максимальною точністю та швидкістю на 180 Гц. Завдяки чіткому зображенню якості HDR і роздільній здатності Full HD цей монітор забезпечує чудові враження від гри.

Переглянути всі переваги

Розширюйте горизонти ігор

  • Evnia 3000

  • 27 дюймів (68,5 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Частота оновлення 180 Гц для дуже плавного чудового зображення

Частота оновлення 180 Гц для дуже плавного чудового зображення

Ви граєте в напружені змагальні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей оновлює зображення sз частотою до 180 разів на секунду, що значно швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоті кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 180 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Швидка IPS-панель: для швидкої гри та кришталево чистого зображення

Швидка IPS-панель: для швидкої гри та кришталево чистого зображення

Ця функція створена для захоплюючого ігрового процесу. Вона не тільки забезпечує ігри практично без розмиття, але також добре поєднується з високою частотою кадрів для гарантовано найкращих і найчіткіших зображень.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Плюси

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Мінуси

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Date of Use 2023-12-15

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Date of Use 2023-12-15

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.

  2. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  4. Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

  5. Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

  6. Область sRGB на основі CIE1931

  7. Область покриття Adobe RGB та DCI-P на основі CIE1976

  8. Цей монітор створено з думкою про довкілля: ніжки підставки на 35% виготовлені з переробленого пластику, а корпус монітора містить 85% переробленого пластику.

  9. Зовнішній вигляд монітора може відрізнятися від зображень у описі функцій.