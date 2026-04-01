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Evnia Fast IPS Gaming monitorІгровий монітор Quad HD

27M2N3501PA/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

2 нагороди

Розширюйте горизонти ігор
Цей 27-дюймовий монітор зі швидкою IPS-панеллю забезпечує чітке зображення в іграх. Завдяки частоті оновлення з можливістю розгону до 260 Гц і швидкій відповіді Smart MBR 0,3 мс ви можете насолоджуватися чітким зображенням та якісним ігровим контентом у повному обсязі.
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  • Evnia 3000

  • 27 дюймів (68,5 см)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Надзвичайно висока частота оновлення 260 Гц для ігор практично без затримок

Надзвичайно висока частота оновлення 260 Гц для ігор практично без затримок

Під час гри в найінтенсивніші захопливі екшн-ігри Philips Evnia пропонує розгін частоти оновлення до 260 Гц, що підвищує плавність і відсутність затримок в ігровому процесі. Особливо в динамічних іграх, таких як стрілялки від першої особи та гоночні ігри, це забезпечує чудову деталізацію руху й чіткість зображення. Ви відчуєте глибше занурення й відчуття реальності у грі.

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.

Ультракороткий час відповіді (0,3 мс) для чіткої та плавної гри

Ультракороткий час відповіді (0,3 мс) для чіткої та плавної гри

Дисплей Philips із часом відповіді рухомого зображення 0,3 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

01/04/2026

Polska

Polska

Перевірений покупець

Nowy sprzęt

Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

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      Примітки

      1. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу DP.

      2. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

      3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      4. Покриття Adobe RGB та DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.

      5. Кольори дисплею: 10-біт можна досягти при DP 200 Гц із роздільною здатністю QHD

      6. Функція розгону збільшує власну частоту оновлення, однак є певні ризики, пов’язані з нею. Якщо після перезавантаження екран відображається ненормально, вимкніть налаштування розгону в екранному меню монітора.

      7. Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

      8. Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

      9. Цей монітор створено з думкою про довкілля: ніжки підставки та тримач для навушників на 35% виготовлені з переробленого пластику, а корпус монітора містить 85% переробленого пластику.

      10. Stark Shadow Boost неможливо активувати, коли ввімкнено низьку затримку вводу.

      11. Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.

      12. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.