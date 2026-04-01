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27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27 дюймів (68,5 см)
2560 x 1440 (Quad HD)
Під час гри в найінтенсивніші захопливі екшн-ігри Philips Evnia пропонує розгін частоти оновлення до 260 Гц, що підвищує плавність і відсутність затримок в ігровому процесі. Особливо в динамічних іграх, таких як стрілялки від першої особи та гоночні ігри, це забезпечує чудову деталізацію руху й чіткість зображення. Ви відчуєте глибше занурення й відчуття реальності у грі.
Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.
Дисплей Philips із часом відповіді рухомого зображення 0,3 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Qu1s4y
01/04/2026
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Nowy sprzęt
Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу DP.
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Покриття Adobe RGB та DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.
Кольори дисплею: 10-біт можна досягти при DP 200 Гц із роздільною здатністю QHD
Функція розгону збільшує власну частоту оновлення, однак є певні ризики, пов’язані з нею. Якщо після перезавантаження екран відображається ненормально, вимкніть налаштування розгону в екранному меню монітора.
Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.
Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.
Цей монітор створено з думкою про довкілля: ніжки підставки та тримач для навушників на 35% виготовлені з переробленого пластику, а корпус монітора містить 85% переробленого пластику.
Stark Shadow Boost неможливо активувати, коли ввімкнено низьку затримку вводу.
Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.