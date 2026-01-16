Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
27M2N3800A/00
Evnia 3000
27 дюймів (68,5 см)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Насолоджуйтеся найкращим із двох світів завдяки подвійному режиму. Легко перемикайте між роздільною здатністю 3840 x 2160 при 160 Гц для дивовижної чіткості та 1920 x 1080 при 320 Гц для надзвичайно плавної гри. Незалежно від того, чи ви прагнете захоплюючого зображення, чи швидкісних дій, цей монітор миттєво підлаштовується під ваші потреби.
Відчуйте максимальну перевагу в інтенсивних, амбіційних іграх із монітором Philips Evnia. Цей монітор, створений для геймерів, яким потрібне надзвичайно плавне зображення без затримок, забезпечує частоту оновлення при розгоні 320 Гц – а це значно вище, ніж у стандартних дисплеїв. Попрощайтеся з дратівливими розривами кадрів, через які вороги непередбачувано з’являються на екрані. Із цим високопродуктивним дисплеєм ви побачите кожен важливий рух у надзвичайно плавному зображенні, що забезпечить вам точність і чіткість, щоб випереджати конкурентів і впевнено робити постріли.
Philips Evnia із часом відповіді рухомого зображення 0,5 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.
4.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Плюси
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Покриття Adobe RGB та DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.
Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.
Зверніть увагу, що функція низької затримки вхідного сигналу ввімкнена постійно, її не можна вимкнути.
Цей монітор створено з думкою про довкілля: ніжки підставки та тримач для навушників на 35% виготовлені з переробленого пластику, а корпус монітора містить 85% переробленого пластику.
Інтерфейс підтримки NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Оновіть драйвер NVIDIA® G-SYNC® до останньої версії; докладніше про це читайте на вебсайті NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Ваша графічна карта має підтримувати NVIDIA® G-SYNC®.
Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.