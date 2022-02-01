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Gaming MonitorДисплей 4K HDR із Ambiglow

326M6VJRMB/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Зануртеся в момент

Дисплей Momentum 4K UHD із Ambiglow пропонує новий рівень занурення. Динамічні сцени виглядають бездоганно з технологією Adaptive-Sync та низькою затримкою вводу. Сертифікація DisplayHDR 600 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент.

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Зануртеся в момент

  • Momentum

  • 32 (31,5 дюйма / 80 см по діагоналі)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.

DisplayHDR 600 для відмінного зображення

DisplayHDR 600 для відмінного зображення

Стандарт DisplayHDR 600 із сертифікацією VESA забезпечує драматично інше враження від перегляду. На відміну від інших екранів "із підтримкою HDR", справжній стандарт DisplayHDR 600 пропонує дивовижну яскравість, контрастність та кольори. За допомогою локального затемнення та надзвичайно високої пікової яскравості до 600 ніт зображення оживає із вдосконаленими характеристиками з насиченішими та більш витонченими чорними відтінками. Цей дисплей передає ширшу палітру насичених нових кольорів та пропонує перегляд, що захопить Ваші відчуття.

Ширший діапазон кольорів Ultra Wide-Color для яскравого зображення

Ширший діапазон кольорів Ultra Wide-Color для яскравого зображення

Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насиченіші сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Плюси

The quality of a picture is perfect

Мінуси

no usb-c

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Дата використання 2022-01-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Дата використання 2022-01-01

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Примітки

  1. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  2. Покриття BT. 709 / DCI-P3 базується на CIE1976

  3. Область NTSC на основі CIE1976

  4. Область sRGB на основі CIE1931

  5. Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2

  6. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.