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326M6VJRMB/00
Зануртеся в момент
Дисплей Momentum 4K UHD із Ambiglow пропонує новий рівень занурення. Динамічні сцени виглядають бездоганно з технологією Adaptive-Sync та низькою затримкою вводу. Сертифікація DisplayHDR 600 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент.
Momentum
32 (31,5 дюйма / 80 см по діагоналі)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.
Стандарт DisplayHDR 600 із сертифікацією VESA забезпечує драматично інше враження від перегляду. На відміну від інших екранів "із підтримкою HDR", справжній стандарт DisplayHDR 600 пропонує дивовижну яскравість, контрастність та кольори. За допомогою локального затемнення та надзвичайно високої пікової яскравості до 600 ніт зображення оживає із вдосконаленими характеристиками з насиченішими та більш витонченими чорними відтінками. Цей дисплей передає ширшу палітру насичених нових кольорів та пропонує перегляд, що захопить Ваші відчуття.
Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насиченіші сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Плюси
The quality of a picture is perfect
Мінуси
no usb-c
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Дата використання 2022-01-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Дата використання 2022-01-01
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Покриття BT. 709 / DCI-P3 базується на CIE1976
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.