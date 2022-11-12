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РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

328E1CA/00

4.1

| (14) Відгуки

Просто захоплюючий

32-дюймовий вигнутий дисплей лінійки E пропонує справді захоплюючий перегляд у стильному дизайні. Завдяки ультрачіткій роздільній здатності 4K UHD і технологіям Ultra wide-color та Adaptive-Sync зображення оживає!

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Просто захоплюючий

  • Лінійка E

  • 32 (31,5 дюйма / 80 см по діагоналі)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Дисплей VA відтворює дивовижне зображення із широкими кутами огляду

РК-дисплей Philips VA використовує прогресивну технологію вертикальної орієнтації з мультидоменною структурою, яка забезпечує надзвичайно високий коефіцієнт статичної контрастності для додатково яскравого зображення. На дисплеї легко працювати зі стандартними офісними програмами, а ще він особливо підходить для перегляду веб-сторінок, фільмів, ігор та фотографій, а також для роботи зі складними графічними програмами. Саме технологія оптимізованого керування пікселами забезпечує надширокий кут огляду 178/178 градусів і відтворення чіткого зображення.

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

Вбудовані стереодинаміки для мультимедіа

Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

14

Відгуки

3

12/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

14/11/2021

Україна

Україна

Чудовий монітор

Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.

Плюси

Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Date of Use 2020-11-14

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Date of Use 2020-11-14

11/01/2021

Україна

Україна

Динаміки

ціна якість матриця, колонки вбудовані геймерський режим

Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

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Примітки

  1. Радіус вигину дисплея у мм

  2. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  3. Область NTSC на основі CIE1976

  4. Область sRGB на основі CIE1931

  5. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.