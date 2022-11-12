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Більше не доступний
328E1CA/00
Просто захоплюючий
32-дюймовий вигнутий дисплей лінійки E пропонує справді захоплюючий перегляд у стильному дизайні. Завдяки ультрачіткій роздільній здатності 4K UHD і технологіям Ultra wide-color та Adaptive-Sync зображення оживає!
Лінійка E
32 (31,5 дюйма / 80 см по діагоналі)
3840 x 2160 (4K UHD)
РК-дисплей Philips VA використовує прогресивну технологію вертикальної орієнтації з мультидоменною структурою, яка забезпечує надзвичайно високий коефіцієнт статичної контрастності для додатково яскравого зображення. На дисплеї легко працювати зі стандартними офісними програмами, а ще він особливо підходить для перегляду веб-сторінок, фільмів, ігор та фотографій, а також для роботи зі складними графічними програмами. Саме технологія оптимізованого керування пікселами забезпечує надширокий кут огляду 178/178 градусів і відтворення чіткого зображення.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.
4.1
з 5
14
Відгуки
457788))
12/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Jahster
14/11/2021
Україна
Чудовий монітор
Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.
Плюси
Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Date of Use 2020-11-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Date of Use 2020-11-14
Alex654
11/01/2021
Україна
Динаміки
ціна якість матриця, колонки вбудовані геймерський режим
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Радіус вигину дисплея у мм
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.