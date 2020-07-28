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Більше не доступний
328E9QJAB/01
Дивовижні кольори, максимальний ефект занурення
Насолоджуйтеся переглядом зі справжнім ефектом занурення завдяки моніторам Philips із вигнутим екраном. 32-дюймовий монітор лінійки E із вигнутим екраном пропонує справді захоплюючий перегляд із дивовижною якістю зображення Full HD. Технологія Ultra Wide Color забезпечує якість кольорів, завдяки якій зображення оживає!
Лінійка E
32 (31,5 дюйма / 80 см по діагоналі)
1920 x 1080 (Full HD)
Настільні монітори пропонують персональне використання, якому дуже пасує вигнутий дизайн. Вигнутий екран забезпечує приємний, проте незначний ефект занурення, що зосереджує вашу увагу на центрі столу.
Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насиченіші сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.
РК-дисплей Philips VA використовує прогресивну технологію вертикальної орієнтації з мультидоменною структурою, яка забезпечує надзвичайно високий коефіцієнт статичної контрастності для додатково яскравого зображення. На дисплеї легко працювати зі стандартними офісними програмами, а ще він особливо підходить для перегляду веб-сторінок, фільмів, ігор та фотографій, а також для роботи зі складними графічними програмами. Саме технологія оптимізованого керування пікселами забезпечує надширокий кут огляду 178/178 градусів і відтворення чіткого зображення.
4.3
з 5
29
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Nillson
28/07/2020
Україна
Очень удобно работать и смотреть фильмы!
Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата використання 2020-01-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата використання 2020-01-28
ЕленаК82
12/11/2019
Україна
Отличный
Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Caroline
12/04/2019
Україна
Дуже класний продукт!!
Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Радіус вигину дисплея у мм
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE 1931
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Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.