Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.