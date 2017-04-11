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Більше не доступний
328P6VJEB/00
Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.
Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насиченіші сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.
10-бітний дисплей відображає багату глибину кольорів завдяки 1,074 млрд. кольорів та 12-бітній внутрішній обробці для відтворення м’яких природних кольорів без градацій і колірних смуг.
3.6
з 5
5
Відгуки
CppDeveloper
11/04/2017
Polska
Polecam ten monitor
Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color
David
13/10/2018
Slovenija
4K monitor za Macbook Pro
Monitor uporabljam dva tedna, priključen je na Macbook letnik 2017, preko USB-C/HDMI vmesnika. Slika na monitorju je dejansko 4K 3840x2160@60Hz. Za 60Hz je potrebno v Setup-u monitorja HDMI nastaviti na različico 2.0, saj je sicer 4K le na 30Hz. Seveda je potrebno imeti ustrezni HDMI kabel, ki pa pride tudi že z monitorjem. Tudi USB-C/HDMI adapter mora podpirati 4K na 60Hz (večina podpira 30Hz). Velikost 32" je ravno prava. Če do sedaj na FullHD monitorju uporabljate povečane fonte, potem 4K monitor verjetno ni za vas, saj boste morali fonte še bolj povečati.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom
Gyuri54
25/03/2023
Magyarország
Частина акції
Перевірений покупець
4K monitor média fogyasztásra.
Használható, kisebb hiányoságokkal, ha újat vennék, akkor inkább az újabb kiadást választanám helyette! (viszont nem bántam meg a vásárlást, mert nagyon olcsón jutottam hozzá)
Плюси
4K felbontás, kis fogyasztás, viszonylag jo kép minőség
Мінуси
Kalibrálásra lenne szükség, de a windows beépített kalibratora figyelmeztet hogy ennél a monitornál ne használjam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával