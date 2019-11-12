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Більше не доступний

4100 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор Full HD

32PFS4132/12

4.2

| (94) Відгуки | 84% рекомендують цей виріб

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Стильна конструкція та відмінна якість. Телевізор Philips 4100 із технологією Digital Crystal Clear пропонує якість зображення Full HD, високу контрастність та чітке відтворення звуку. Насолоджуйтеся переглядом без зайвої метушні за допомогою цієї простої в користуванні моделі.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

із технологією Digital Crystal Clear

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

  • 80 см (32 дюйми)

  • Світлодіодний телевізор Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Тонкі, вишукані та легкі на вигляд ніжки

Під час розробки нового телевізора наші команди розглядають кожен аспект: від технології до конструкції. Наші нові ніжки забезпечують простір під телевізором, де зазвичай встановлюється традиційна підставка, а це дозволяє підсилити враження від перегляду. Який ефект? Телевізор із надійною опорою та поглядом у майбутнє.

Digital Crystal Clear для точності, якою Ви захочете поділитися

Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.

Світлодіодний телевізор Full HD – неперевершені LED-зображення із неймовірною контрастністю

Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

94

Відгуки

84%

рекомендують цей виріб

12/11/2019

Україна

Україна

Хороший телевізор

Звичайний телевізор з хорошою картинкою і без зайвих, мені не потрібних смарт тв, 3д, 4к і т.д. Виходячи з вищевказаного і ціна дуже хорошаб особливо за 43 діагональ.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 43PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 43PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

04/07/2019

Україна

Україна

Обов*язково рекомендуватиму знайомим

Придбав телевізор. Налаштував дуже швидко і без проблем. Екран відповідає всім параметрам, які мене цікавили. Працює без претензій. Абсолютно відповідає своїй ціні, зручний пульт, гарно вписався в інтер*єр, незвичайні, зручні ніжки-підставки. дякую за гарний товар.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

01/04/2019

Україна

Україна

Ціна якість.

Дуже сподобався дизайн, надтонкий гармонічно вписався в інтер'єр, зручний у користуванні, легко налаштовувати, гарна яскрава картинка. Співвідношення ціна якість на висоті. Став вікном в мультимедійний світ мого маленького сина! Philips з турботою...

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

  5. Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.