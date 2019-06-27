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Більше не доступний
32PFS5603/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Вам сподобається чіткий та стриманий дизайн цього білого телевізора Philips серії 5600. Його тонкий вигляд та контурна форма ідеально доповнять Ваш інтер’єр. Завдяки якості зображення Full HD цей телевізор ідеально підходить для тих, хто шукає простоту.
80 см (32 дюйми)
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Шукаєте невеликий телевізор, вигляд якого не поступається високим функціональним показникам? Наша команда дизайнерів створила телевізор із вишуканою білою рамкою з глянцевим покриттям. Цей свіжий та сучасний стиль доповнить інтер’єр будь-якої кімнати.
Стильний, компактний, легкий та портативний. Ваш телевізор із маленьким екраном дозволяє слідкувати за улюбленими програмами в будь-якому місці – на кухні або в турпоході із сім’єю. Цей портативний телевізор повідомляє про останні новини та останні спортивні результати. Він створений бути там, де весело!
Процесор Philips Pixel Plus HD оптимізує якість зображення для відтворення чіткого зображення із чудовою контрастністю. Тож немає значення, контент якого джерела Ви переглядаєте (диска чи кабельного телебачення), Ви будете вражені чіткішим зображенням із яскравішими білими і насиченішими чорними відтінками.
4.6
з 5
24
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Sloun
27/06/2019
Україна
Одни положительные эмоции от этой модели тв.
Лучший тв за свою цену со звуком АС3. Отличная картинка. Отличный звук, как для тв. Читает с флешки много форматов со звуком АС3. Потребляет 30, 33Вт. Надёжные ножки и устойчивая конструкция тв в целом. Красивый дизайн. Качественный пульт, кнопки нажимаются плавно и тихо.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Kolya2663
20/06/2019
Україна
Интересный дизайн. Отличное изображение.
Отлично вписался на кухне. Жена в восторге. Но одно маленькое НО. Отсутствие кнопок на самом телевизоре. Пришлось придумывать выключатель( отключать от сети уходя из дома). Philipsy нужно об этом поразмыслить.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
inessa
03/04/2019
Україна
подходит для маленькой комнаты
мы купили телевизор внучке чтоб она смотрела мультики,для её возраста 6 лет он как раз подходит,очень хорошее изображение,звук хороший,мне понравился,подрастёт купят родители ей по новее,я знаю что у меня вся техника Филипс,и очень хорошая,я нечего ещё не ремонтировала,вот и тв решили купить,он ещё с белой кайомочкой,вообще красиво смотрится.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.