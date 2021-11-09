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Більше не доступний

4100 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор

32PHS4132/12

4.7

| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Ультратонкий світлодіодний телевізор

Стильна конструкція та відмінна якість. Телевізор Philips 4100 із технологією Digital Crystal Clear пропонує якість зображення HD, високу контрастність та чітке відтворення звуку. Насолоджуйтеся переглядом без зайвої метушні за допомогою цієї простої в користуванні моделі.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

із технологією Digital Crystal Clear

Ультратонкий світлодіодний телевізор

  • 80 см (32 дюйми)

  • Світлодіодний телевізор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Два входи HDMI та EasyLink – вбудовані можливості підключення

Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.

Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

Digital Crystal Clear для точності, якою Ви захочете поділитися

Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Телевізор від улюбленого бренду.

Купував телевізор старим батькам з необхідним функціоналом. Налаштування досить швидке і просте. Картинка чудова, перемикання каналів швидке. Читає всі доступні формати, навіть ті, що займають багато памяті. Прекрасний вибір для невибагливого користувача за доступною ціною.

Плюси

Повністю всим задоволений.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Дата використання 2019-11-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Дата використання 2019-11-09

20/06/2019

Україна

Україна

Функцій безліч. Рекомендую

Просто в захваті від покупки даного телевізора. Функцій дуже багато та вони всі просто супер. Тонкий і яскравий дизайн. Кольори просто бомба.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор

20/01/2018

Latvija

Latvija

Produktam ir lielisks dizains!

Televizors ļoti patīk, it sevišķi labi rāda ja skatās HD kanālu. Patīk ļoti elektroniskais dizains, vai interfeiss, kas ir ļoti moderns un minimālisks.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PHS4132 Ļoti plāns LED televizors

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PHS4132 Ļoti plāns LED televizors

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

  5. Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.