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Більше не доступний
32PHS4503/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор
Телевізор Philips 4500 перевершить Ваші сподівання завдяки зображенню високої чіткості за доступною ціною. Завдяки простому й елегантному дизайну він підійде для будь-якої кімнати.
80 см (32 дюйми)
200 Picture Performance Index
Світлодіодний телевізор
Pixel Plus HD
Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.
Наші нові ніжки-підставки змінюють простір під телевізором, де зазвичай встановлюється традиційна підставка, що значно підсилює враження від перегляду. Телевізор із надійною опорою та поглядом у майбутнє.
Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та прекрасні лінії у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами.
4.4
з 5
24
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Dzuba60
29/06/2021
Україна
Отличный телевизор.
Телевизор очень мне понравился. Изображение четкое. Звук хороший, может чуть не хватает громкости, но может я ещё не разобралась ещё увеличить. Мне он нравится по всем категориям. Меню удобное, лёгкое. Я довольна покупкой, так как хотела именно этой марки телевизор.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата використання 2020-06-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата використання 2020-06-29
Yanatyan
10/04/2019
Україна
Невероятное качество
Первая покупка с мужем, и одна из самых удачных. Функции, изображение, дизайн у Филипс, как всегда, на высшем уровне. Мы наслаждаемся просмотром кино-новинок, вместо похода в кинотеатр, так как с маленьким ребенком это невозможно. И честно говоря, разница практически незначительная. На протяжение 2 лет, мы ни разу не пожалели о покупке. Продукт полностью окупился: красочное изображение и отличное звучание позволяет смотреть живые концерты и передает незабываемые ощущения. Из последних- байопик про Квин!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Tatiana
10/04/2019
Україна
Рекомендуємо!
Телевізор купували у 1017 році. Працює на відмінно, зображення чудове, система проста та зрозуміла, smart super. Ми задоволені.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.