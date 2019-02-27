КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

4000 series 32PHT4200 Slim LED TV

32PHT4200/12

4.7

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Переглянути всі переваги

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super

Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

10/07/2016

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

01/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Solidan TV

Dobar TV, mada sam mislio da će kvaliteta slike biti puno bolja...

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції