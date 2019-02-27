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Більше не доступний
32PHT4200/12
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Svata
27/02/2019
Česká republika
Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super
Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
vendis
10/07/2016
Česká republika
Spokojenost
Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
jopa
01/05/2016
Hrvatska
Solidan TV
Dobar TV, mada sam mislio da će kvaliteta slike biti puno bolja...
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV