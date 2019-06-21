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4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV

40PFT4100/12

3.7

| (38) Відгуки

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3.7

з 5

38

Відгуки

21/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена телевізором!

Гарний телевізор. Користуюсь вже 3 роки, зауважень не має. Зручний, легкий і не займає багато місця, картинка гарна. Подобається, що не має смарт тв, це був найголовніший критерій при покупці, бо одразу до нього придбали смарт(медія) приставку.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV

11/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod predobar

Ocjena je najbolja jer stvarno nemam nikakvih primjedbi za televizor koristim ga već skoro 2-3 godine, bez ijednog kvara. Izvrsna slika, izvrsno ozvučenje, prefektan. lagan i lako je snalaženje pregledan.. Sigurno bih ga preporučio svima

Плюси

Za

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Дата використання 2018-07-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Дата використання 2018-07-11

14/12/2019

Magyarország

Magyarország

Jó készülék

Jó kép, megfelelő hang, átlátható menü, az igényimnek tökéletesen megfelel .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV

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