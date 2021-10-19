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Momentum
43 (42,51 дюйма / 108 см по діагоналі)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.
Завдяки дисплею Philips MultiView із ультрависокою роздільною здатністю тепер можна відкрити для себе різноманітні можливості підключення пристроїв. У режимі MultiView можна одночасно підключити два пристрої та переглядати їх вміст (працюючи, таким чином, наприклад, із ПК та ноутбуком) і виконувати складні багатозадачні завдання.
DisplayHDR 1000 із сертифікатом VESA забезпечує зовсім інше відтворення зображень у порівнянні з іншими екранами, «сумісними з HDR». Надзвичайно насичені чорні та яскраві білі кольори контрастують з яскравими кольорами, виділяючи деталі, які ви ще ніколи не бачили. Гравці легко помічають ворогів, які ховаються у темних кутках та тінях, а глядачі відео можуть насолоджуватися привабливішим та реалістичнішим шоу. Цей Philips Momentum має кілька режимів HDR, кожен з яких оптимізовано для вашого способу використання: «Ігри HDR», «Фільми HDR» та «Фотографії HDR».
Нагороди
4.0
з 5
5
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Marcusos
21/11/2020
Polska
Перевірений покупець
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Плюси
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Мінуси
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Низька затримка вводу, найкращий час < 4 мс, виміряно за певних умов.
Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt
Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2
Покриття BT. 709 / DCI-P3 базується на CIE1976
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
10 біт змінюється на 8 біт із FRC