Зануртеся в момент
Відчуйте новий рівень занурення в розваги за допомогою нового дисплея Momentum 4K HDR із підсвічуванням Ambiglow. Великий дисплей 4K UHD із сертифікацією DisplayHDR 1000 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зануртеся в момент
Відчуйте новий рівень занурення в розваги за допомогою нового дисплея Momentum 4K HDR із підсвічуванням Ambiglow. Великий дисплей 4K UHD із сертифікацією DisplayHDR 1000 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент. Переглянути усі переваги
Зануртеся в момент
Відчуйте новий рівень занурення в розваги за допомогою нового дисплея Momentum 4K HDR із підсвічуванням Ambiglow. Великий дисплей 4K UHD із сертифікацією DisplayHDR 1000 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зануртеся в момент
Відчуйте новий рівень занурення в розваги за допомогою нового дисплея Momentum 4K HDR із підсвічуванням Ambiglow. Великий дисплей 4K UHD із сертифікацією DisplayHDR 1000 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент. Переглянути усі переваги
Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би Ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.
Стандарт DisplayHDR 1000 із сертифікацією VESA забезпечує драматично інше враження від перегляду. На відміну від інших екранів "із підтримкою HDR", справжній стандарт DisplayHDR 1000 пропонує дивовижну яскравість, контрастність та кольори. З допомогою локального затемнення та надзвичайно високої пікової яскравості до 1000 ніт зображення оживають із вдосконаленими характеристиками з насиченішими та більш витонченими чорними відтінками. Цей дисплей передає ширшу палітру насичених нових кольорів та пропонує перегляд, що захопить Ваші відчуття.
Технологія Quantum Dot – це інноваційна технологія напівпровідникових нанокристалів, яка точно випромінює світло для створення насиченіших блакитних, зелених і червоних кольорів. РК-монітори з колірною технологією Quantum Dot створюють динамічніший діапазон кольорів та відображають справді природну палітру кольорів на зображенні. Результат – яскравий, динамічний, дійсно неймовірний колір.
Ambiglow створює новий вимір перегляду. Інноваційна технологія Ambiglow збільшує екран, створюючи захоплюючий ореол світла. Його швидкий процесор аналізує вміст вхідного зображення і постійно адаптує колір та яскравість випромінюваного світла відповідно до зображення. Зручні користувацькі параметри дозволяють налаштувати атмосферу відповідно до власних уподобань. Дисплей Philips Ambiglow особливо зручний для перегляду фільмів, спортивних програм або ігор та пропонує унікальний та захоплюючий перегляд.
Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.
Ігри не мають бути вибором між переривчастим відтворенням і спотворенням. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології Adaptive-Sync, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.
Завдяки дисплею Philips MultiView із ультрависокою роздільною здатністю тепер можна відкрити для себе різноманітні можливості підключення пристроїв. У режимі MultiView можна одночасно підключити два пристрої та переглядати їх вміст (працюючи, таким чином, наприклад, із ПК та ноутбуком) і виконувати складні багатозадачні завдання.
DTS Sound – це рішення для обробки аудіо, створене для оптимізації відтворення музики, фільмів, потокової передачі та ігор на ПК незалежно від форм-факторів. DTS Sound забезпечує віртуальне об’ємне звучання з ефектом занурення, а також насичені низькі частоти, вдосконалені діалоги та максимальні рівні гучності без жодного обрізання чи спотворення.
Новий кабель USB 3.1 Type-C із тонким двостороннім конектором пропонує легке підключення за допомогою одного кабелю. Просто підключайте усі периферійні пристрої до монітора як до док-станції за допомогою одного кабелю до ноутбука – зокрема відеовміст високої роздільної здатності з ПК на монітор. Завдяки формату USB 3.1 Ви також отримуєте швидку передачу даних, що до 20 разів перевищує USB 2.0 і дозволяє переносити фільм якості 4K швидше, ніж будь-коли раніше. Усі Ваші підключення лише за допомогою одного звичайного кабелю.
Надшвидкий USB 3.0 використовує швидкість передачі 5,0 Гбіт/с, а це практично в десять разів швидше порівняно зі стандартним USB 2.0, тож час передачі даних значно менший для економії Вашого часу та грошей. Завдяки вищій пропускній здатності, надзвичайній швидкості передачі даних, покращеному керуванню споживанням енергії та винятковій загальній ефективності USB 3.0 визначає найновіший загальний стандарт, який дає змогу використовувати накопичувачі великої ємності. Тепер немає потреби чекати, поки заряджаються пристрої. Нова функція FastCharge дозволяє швидко заряджати пристрої та вирушати в дорогу. Крім того, USB 3.0 також сумісний у зворотному порядку із пристроями USB 2.0.
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Зручність
Підставка
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Умови експлуатації
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Сумісність і стандарти
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Комплектація упаковки