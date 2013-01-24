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Дисплей 4K HDR із Ambiglow

436M6VBPAB/01
Загальна оцінка / 5
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    Дисплей 4K HDR із Ambiglow

    436M6VBPAB/01
    Загальна оцінка / 5

    Зануртеся в момент

    Відчуйте новий рівень занурення в розваги за допомогою нового дисплея Momentum 4K HDR із підсвічуванням Ambiglow. Великий дисплей 4K UHD із сертифікацією DisplayHDR 1000 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент. Переглянути усі переваги

    Дисплей 4K HDR із Ambiglow

    Зануртеся в момент

    Відчуйте новий рівень занурення в розваги за допомогою нового дисплея Momentum 4K HDR із підсвічуванням Ambiglow. Великий дисплей 4K UHD із сертифікацією DisplayHDR 1000 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент. Переглянути усі переваги

    Зануртеся в момент

    Відчуйте новий рівень занурення в розваги за допомогою нового дисплея Momentum 4K HDR із підсвічуванням Ambiglow. Великий дисплей 4K UHD із сертифікацією DisplayHDR 1000 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент. Переглянути усі переваги

    Дисплей 4K HDR із Ambiglow

    Зануртеся в момент

    Відчуйте новий рівень занурення в розваги за допомогою нового дисплея Momentum 4K HDR із підсвічуванням Ambiglow. Великий дисплей 4K UHD із сертифікацією DisplayHDR 1000 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент. Переглянути усі переваги

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      Зануртеся в момент

      • Momentum
      • 43 (42,51 дюйма / 108 см по діагоналі)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

      Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

      Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би Ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.

      DisplayHDR 1000 для дивовижного зображення

      DisplayHDR 1000 для дивовижного зображення

      Стандарт DisplayHDR 1000 із сертифікацією VESA забезпечує драматично інше враження від перегляду. На відміну від інших екранів "із підтримкою HDR", справжній стандарт DisplayHDR 1000 пропонує дивовижну яскравість, контрастність та кольори. З допомогою локального затемнення та надзвичайно високої пікової яскравості до 1000 ніт зображення оживають із вдосконаленими характеристиками з насиченішими та більш витонченими чорними відтінками. Цей дисплей передає ширшу палітру насичених нових кольорів та пропонує перегляд, що захопить Ваші відчуття.

      Технологія Quantum Dot для неймовірного кольору

      Технологія Quantum Dot для неймовірного кольору

      Технологія Quantum Dot – це інноваційна технологія напівпровідникових нанокристалів, яка точно випромінює світло для створення насиченіших блакитних, зелених і червоних кольорів. РК-монітори з колірною технологією Quantum Dot створюють динамічніший діапазон кольорів та відображають справді природну палітру кольорів на зображенні. Результат – яскравий, динамічний, дійсно неймовірний колір.

      Ambiglow підсилює враження за допомогою променів світла

      Ambiglow підсилює враження за допомогою променів світла

      Ambiglow створює новий вимір перегляду. Інноваційна технологія Ambiglow збільшує екран, створюючи захоплюючий ореол світла. Його швидкий процесор аналізує вміст вхідного зображення і постійно адаптує колір та яскравість випромінюваного світла відповідно до зображення. Зручні користувацькі параметри дозволяють налаштувати атмосферу відповідно до власних уподобань. Дисплей Philips Ambiglow особливо зручний для перегляду фільмів, спортивних програм або ігор та пропонує унікальний та захоплюючий перегляд.

      Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

      Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

      Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.

      Злагоджені дії без зусиль завдяки технології Adaptive-Sync

      Злагоджені дії без зусиль завдяки технології Adaptive-Sync

      Ігри не мають бути вибором між переривчастим відтворенням і спотворенням. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології Adaptive-Sync, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.

      Завдяки MultiView можна одночасно підключати два пристрої і переглядати їх вміст

      Завдяки дисплею Philips MultiView із ультрависокою роздільною здатністю тепер можна відкрити для себе різноманітні можливості підключення пристроїв. У режимі MultiView можна одночасно підключити два пристрої та переглядати їх вміст (працюючи, таким чином, наприклад, із ПК та ноутбуком) і виконувати складні багатозадачні завдання.

      Вдосконалене аудіо з DTS Sound™

      DTS Sound – це рішення для обробки аудіо, створене для оптимізації відтворення музики, фільмів, потокової передачі та ігор на ПК незалежно від форм-факторів. DTS Sound забезпечує віртуальне об’ємне звучання з ефектом занурення, а також насичені низькі частоти, вдосконалені діалоги та максимальні рівні гучності без жодного обрізання чи спотворення.

      Усі з’єднання за допомогою одного кабелю USB-C

      Новий кабель USB 3.1 Type-C із тонким двостороннім конектором пропонує легке підключення за допомогою одного кабелю. Просто підключайте усі периферійні пристрої до монітора як до док-станції за допомогою одного кабелю до ноутбука – зокрема відеовміст високої роздільної здатності з ПК на монітор. Завдяки формату USB 3.1 Ви також отримуєте швидку передачу даних, що до 20 разів перевищує USB 2.0 і дозволяє переносити фільм якості 4K швидше, ніж будь-коли раніше. Усі Ваші підключення лише за допомогою одного звичайного кабелю.

      Концентратор USB 3.0 для зручного доступу та швидкого заряджання

      Надшвидкий USB 3.0 використовує швидкість передачі 5,0 Гбіт/с, а це практично в десять разів швидше порівняно зі стандартним USB 2.0, тож час передачі даних значно менший для економії Вашого часу та грошей. Завдяки вищій пропускній здатності, надзвичайній швидкості передачі даних, покращеному керуванню споживанням енергії та винятковій загальній ефективності USB 3.0 визначає найновіший загальний стандарт, який дає змогу використовувати накопичувачі великої ємності. Тепер немає потреби чекати, поки заряджаються пристрої. Нова функція FastCharge дозволяє швидко заряджати пристрої та вирушати в дорогу. Крім того, USB 3.0 також сумісний у зворотному порядку із пристроями USB 2.0.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Тип РК-панелі
        MVA
        Адаптивна синхронізація
        Так
        Тип підсвітки
        B-LED+QD Film
        Розмір панелі
        42,51 дюйма / 108 см
        Покриття екрана
        Антиблікове, 3H, матовість 25%
        Колірна гама (мін.)
        Покриття BT. 709: 100%*; Покриття DCI-P3: 97,6%*
        Колірна гама (типова)
        NTSC 119%*, sRGB 145%*
        HDR
        Сертифікати DisplayHDR 1000 та UHDA
        Область ефективного відображення
        941,18 (Г) x 529,42 (В)
        Формат кадру
        16:9
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Щільність пікселів
        103,64 PPI
        Час відгуку (типовий)
        4 мс (сіре до сірого)*
        Низька затримка вводу
        найкращий час < 4 мс
        Яскравість
        Довільний формат: число; UOM=ніт
        720 кд/м² (типова), 1000 кд/м² (пікова)  ніт
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        4000:1
        SmartContrast
        50 000 000:1
        Крок піксела
        0,245 x 0,245 мм
        Кут перегляду
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • @ C/R > 10
        Без мерехтіння
        Так
        Покращення зображення
        SmartImage
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів кольорів (10 біт*)
        Частота розгортки
        23–80 Гц (В) / 30–160 кГц (Г)
        sRGB
        Так
        Режим LowBlue
        Так

      • Під'єднання

        Вхід для сигналу
        • HDMI 2.0 x 2
        • DisplayPort 1.4 x 1
        • mini DisplayPort 1.4 x 1
        • USB-C (режим передачі DP Alt)
        USB
        USB 3.0 x 2 (2 із швидкісним заряджанням)*
        Вхід для синхронізації
        • Окрема синхронізація
        • Синхронізація по зеленому каналу
        Аудіо (вхід/вихід)
        • Аудіовхід для комп’ютера
        • Вихід для навушників

      • Зручність

        Тип пульта дистанційного керування
        Пульт дистанційного керування Philips RC6
        Вбудовані динаміки
        7 Вт x 2 із DTS sound
        MultiView
        • Режим PIP/PBP
        • 2 пристрої
        Для зручності користувача
        • Меню/OK
        • Вхід/вгору
        • Гра SmartImage/повернутися
        • Гучність/вниз
        • Увімкнення/вимкнення живлення
        Програмне забезпечення для керування
        SmartControl
        Мови екранного меню
        • Бразильська Португальська
        • Чеська
        • Голландська
        • Англійська
        • Фінська
        • Французька
        • Німецька
        • Грецька
        • Угорська
        • Італійська
        • Японська
        • Корейська
        • Польська
        • Португальська
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Іспанська
        • Шведська
        • Офіційна китайська
        • Турецька
        • Українська
        Інші зручні пристосування
        • Ambiglow
        • Низька затримка вводу
        • Замок Kensington
        • Кріплення VESA (200x200 мм)
        Підтримка Plug & Play
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • Підставка

        Нахил
        -5/10  градусів

      • Потужність

        Режим роботи
        62,69 Вт (тип.) (метод тестування: EnergyStar 7.0)
        Режим очікування
        0,5 Вт (тип.)
        Режим вимкнення
        0,5 Вт (тип.)
        Клас маркування енергоспоживання
        C
        Світлодіодний індикатор живлення
        • Режим роботи – білий
        • Режим очікування – білий (блимає)
        Живлення
        • Внутрішнє
        • 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц

      • Розміри

        Виріб із підставкою (мм)
        976 x 661 x 264  мм
        Виріб без підставки (мм)
        976 x 574 x 63  мм
        Упаковка у мм (ШxВxГ)
        1090 x 764 x 338  мм

      • Вага

        Виріб із підставкою (кг)
        14,71  кг
        Виріб без підставки (кг)
        13,96  кг
        Виріб з упаковкою (кг)
        20,72  кг

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        від 0 до 40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        від -20 до 60  °C
        Відносна вологість
        20% – 80  %
        Висота
        Робочий режим: 3,658 м, бездіяльність: 12,192 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000 год. (без підсвітки)  годин(-и)

      • Надійність

        Збереження довкілля та енергії
        • EnergyStar 7.0
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • Без свинцю
        • Без ртуті
        • WEEE
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        100  %

      • Сумісність і стандарти

        Дозволи контролюючих органів
        • Маркування CE
        • FCC клас B
        • RCM
        • BSMI
        • CB
        • CECP
        • cETLus
        • China RoHS
        • EAC
        • E-standby
        • ICES-003
        • J-MOSS
        • KC
        • KCC
        • KUCAS
        • Кувейт
        • PSB
        • PSE
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV/ISO9241-307
        • УКРАЇНСЬКА
        • VCCI

      • Корпус

        Колір
        Чорний
        Покриття
        Глянцеве / текстурне

      • Комплектація упаковки

        Монітор із підставкою
        Так
        Кабелі
        Кабелі USB-C, перехідник із USB-A на USB-C, кабель HDMI, кабель DP, кабель живлення
        Документація для користувача
        Так
        Аксесуари
        Дистанційне керування

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          • Час відповіді рівнозначний SmartResponse
          • Низька затримка вводу, найкращий час < 4 мс, виміряно за певних умов.
          • Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt
          • Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2
          • Покриття BT. 709 / DCI-P3 базується на CIE1976
          • Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.
          • Область NTSC на основі CIE1976
          • Область sRGB на основі CIE 1931
          • 10 біт змінюється на 8 біт із FRC

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