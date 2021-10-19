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MomentumДисплей 4K HDR із Ambiglow

436M6VBPAB/01

4
| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

2 нагороди

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Відчуйте новий рівень занурення в розваги за допомогою нового дисплея Momentum 4K HDR із підсвічуванням Ambiglow. Великий дисплей 4K UHD із сертифікацією DisplayHDR 1000 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент.
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  • Momentum

  • 43 (42,51 дюйма / 108 см по діагоналі)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.

Завдяки MultiView можна одночасно підключати і переглядати контент на двох пристроях

Завдяки MultiView можна одночасно підключати і переглядати контент на двох пристроях

Завдяки дисплею Philips MultiView із ультрависокою роздільною здатністю тепер можна відкрити для себе різноманітні можливості підключення пристроїв. У режимі MultiView можна одночасно підключити два пристрої та переглядати їх вміст (працюючи, таким чином, наприклад, із ПК та ноутбуком) і виконувати складні багатозадачні завдання.

DisplayHDR 1000 для справді яскравих деталей та реалістичності

DisplayHDR 1000 для справді яскравих деталей та реалістичності

DisplayHDR 1000 із сертифікатом VESA забезпечує зовсім інше відтворення зображень у порівнянні з іншими екранами, «сумісними з HDR». Надзвичайно насичені чорні та яскраві білі кольори контрастують з яскравими кольорами, виділяючи деталі, які ви ще ніколи не бачили. Гравці легко помічають ворогів, які ховаються у темних кутках та тінях, а глядачі відео можуть насолоджуватися привабливішим та реалістичнішим шоу. Цей Philips Momentum має кілька режимів HDR, кожен з яких оптимізовано для вашого способу використання: «Ігри HDR», «Фільми HDR» та «Фотографії HDR».

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image AWARD-3620296
  • Award image AWARD-3620519

Відгуки

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4.0

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

3
2

19/10/2021

Polska

Polska

Rewelacyjny stosunek ceny do jakości

Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

21/11/2020

Polska

Polska

Перевірений покупець

Monitor i telewizor

Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).

Плюси

Duża powierzchnia pulpitu i monotora.

Мінуси

Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

25/04/2022

Slovenija

Slovenija

Review Phillips Momentum

Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

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      Примітки

      1. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      2. Низька затримка вводу, найкращий час &lt; 4 мс, виміряно за певних умов.

      3. Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt

      4. Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2

      5. Покриття BT. 709 / DCI-P3 базується на CIE1976

      6. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.

      7. Область NTSC на основі CIE1976

      8. Область sRGB на основі CIE1931

      9. 10 біт змінюється на 8 біт із FRC