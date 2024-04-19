Шукаєте щось нове? Просто попросіть асистента Alexa знайти вам серіали, фільми, музику чи щось інше! Завдяки вбудованому в цей телевізор Ambilight мікрофону дальнього радіусу дії вас почують, навіть якщо ви говоритимете з іншого кінця кімнати. Переглянути усі переваги
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
LED 4K телевізор з Ambilight
4K телевізор з Ambilight
Шукаєте щось нове? Просто попросіть асистента Alexa знайти вам серіали, фільми, музику чи щось інше! Завдяки вбудованому в цей телевізор Ambilight мікрофону дальнього радіусу дії вас почують, навіть якщо ви говоритимете з іншого кінця кімнати. Переглянути усі переваги
4K телевізор з Ambilight
Шукаєте щось нове? Просто попросіть асистента Alexa знайти вам серіали, фільми, музику чи щось інше! Завдяки вбудованому в цей телевізор Ambilight мікрофону дальнього радіусу дії вас почують, навіть якщо ви говоритимете з іншого кінця кімнати. Переглянути усі переваги
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
LED 4K телевізор з Ambilight
4K телевізор з Ambilight
Шукаєте щось нове? Просто попросіть асистента Alexa знайти вам серіали, фільми, музику чи щось інше! Завдяки вбудованому в цей телевізор Ambilight мікрофону дальнього радіусу дії вас почують, навіть якщо ви говоритимете з іншого кінця кімнати. Переглянути усі переваги
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4K телевізор з Ambilight
Телевізор Ambilight з Alexa на борту!
Телевізор 108 см (43 дюйми) з AMBILIGHT
Pixel Precise Ultra HD
Розумна платформа Titan OS
Звук Dolby Atmos
Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.
Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
Яскравий перегляд із надчітким зображенням.
Насолоджуйтеся будь-яким контентом на цьому світлодіодному телевізорі 4K UHD з Ambilight. Процесор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимізує якість зображення для відтворення надчіткого зображення, насичених кольорів і плавних рухів. Ви щоразу отримуватимете найкращі враження від перегляду.
Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.
Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі Smart TV. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі категорії, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.
Dolby Atmos для кінематографічного звуку.
Dolby Atmos занурює вас у глибину, розміщуючи звукові ефекти в просторі навколо та над вами. Незалежно від того, чи це космічні кораблі, що пролітають над головою, чи тихі кроки, що лунають ззаду, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.
Чудовий варіант для ігор. VRR і низька затримка вводу на будь-якій консолі.
HDMI 2.1 дозволяє вам отримати максимум переваг від консолі, забезпечуючи швидкий геймплей і плавну графіку. Підтримується змінна частота оновлення (VRR), а під час увімкнення консолі автоматично активується налаштування низької затримки вводу. Ігровий режим Ambilights підсилює гострі відчуття.
Витончений дизайн і відповідальне пакування.
Практично безрамковий екран і тонка підставка цього телевізора Ambilight впишуться майже в будь-який інтер’єр, і ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Наша упаковка виготовлена з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші роздруковані на переробленому папері.
Сумісність із голосовими помічниками та вбудована підтримка Alexa
Ви можете самі обрати голосового помічника! Натиснувши кнопку на пульті дистанційного керування, ви зможете перевести телевізор у режим прослуховування та спілкуватися безпосередньо з вбудованою функцією Alexa. Якщо ви дивитеся телевізор, зменшить гучність, щоб Alexa могла вас чітко чути. Або ви можете керувати телевізором через смарт-колонки Google.
Мікрофон далекого радіусу дії вловлює ваш голос
Цей телевізор з Ambilight має вбудований мікрофон далекого радіусу дії, який чітко вловлює голос, навіть якщо ви знаходитеся далеко або якщо навколо вас шумно. Після того як ви натиснули кнопку Alexa на пульті дистанційного керування, ви можете керувати телевізором із будь-якого місця в кімнаті.
Технічні характеристики
Ambilight
Функції Ambilight
Адаптація до кольору стіни
Режим Lounge Light
Музичний режим Ambilight
AmbiSleep
Будильник на світанку
Версія Ambilight
3-стороннє
Зображення/дисплей
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
43
дюймів
Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
108
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Роздільна здатність панелі
3840x2160
Процесор зображення
Pixel Precise Ultra HD
Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея
Роздільна здатність – частота оновлення
640x480 – 60 Гц
576p – 50 Гц
720p – 50 Гц, 60 Гц
1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Гц
2560x1440 – 60 Гц
3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Гц
Тюнер/Прийом/Передача
Цифрові телевізори
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Телегід*
Електронний довідник програм на 8 днів
Індикація потужності сигналу
Так
Телетекст
Гіпертекст на 1000 сторінок
Підтримка HEVC
Так
Smart TV
Застосунки SmartTV*
Netflix
HBO
YouTube
Amazon Prime Video
Канал TITAN
Додаток NFT*
ОС
ОС TITAN
Об’єм пам’яті (флеш)*
4 ГБ
Функції Smart TV
Взаємодія з користувачем
Дублювання екрана
Інтерактивне телебачення
HbbTV
Голосовий помічник*
Вбудований помічник Amazon Alexa
Використання функцій розумного дому
Працює з Amazon Alexa
Працює з Google Асистентом
Мультимедійні застосунки
Формати відтворення відео
AVI
HEVC
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC/H.265
AV1
Формати відтворення музики
MP3
WAV
AAC
FLAC
WMA (від v2 до v9.2)
WMA-PRO (v9 та v10)
Підтримувані формати субтитрів
.SRT
.SMI
.SSA
.SUB
.ASS
.TXT
Формати відтворення зображення
JPEG
GIF
PNG
BMP
HEIF
Звук
Вихідна потужність (RMS)
20 Вт
Конфігурація динаміків
Два повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
Кодек
Dolby Digital
Dolby Atmos
DTS:X
Покращення звуку
Підсилення низьких частот Dolby
Чіткий діалог
Звук із системою штучного інтелекту
Еквалайзер зі штучним інтелектом
Регулятор гучності Dolby
Нічний режим
Під'єднання
Кількість роз’ємів HDMI
3
Характеристики HDMI
4K
Реверсивний звуковий канал
EasyLink (HDMI-CEC)
Дистанційна дія пульта
Керування звуком системи
Режим очікування системи
Відтворення одним дотиком
Кількість USB-роз’ємів
2
Бездротове з’єднання
Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
Bluetooth 5.0
HDCP 2.3
Так на всіх HDMI
HDMI ARC
Так на HDMI1
Функції HDMI 2.1
eARC на HDMI 1
Підтримка eARC, VRR, ALLM
EasyLink 2.0
HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів
Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора
Підтримувані функції відео HDMI
Ігри
ALLM
Змінна частота кадрів VRR з HDMI
HDR
HLG
HDR10
Підтримка HDR10+
Карта енергоспоживання ЄС
Споживання енергії у режимі вимкнення
Не доступно
Мережевий режим очікування
2.0
Вт
Технологія панелі, яка використовується
Світлодіодна РК
Потужність
Потужність, що споживається від електромережі
Змінний струм 220–240 В, 50/60 Гц
Споживання електроенергії в режимі очікування
менше 0,3 Вт
Енергозберігаючі функції
Таймер автоматичного вимикання
Вимикання зображення (для радіо)
Екорежим
Сенсор світла
Аксесуари
Аксесуари в комплекті
Дистанційне керування
2 батареї AAA
Підставка на стіл
Шнур живлення
Короткий посібник користувача
Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
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