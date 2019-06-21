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Більше не доступний
50PFS5503/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Вдосконалена простота на великому екрані. Телевізор Philips серії 5500 забезпечує роздільну здатність Full HD, чіткий звук та чудовий перегляд. Просто під’єднайте його до електромережі та з легкістю переглядайте шоу, фільми та грайте в ігри.
126 см (50 дюймів)
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Наші нові ніжки-підставки змінюють простір під телевізором, де зазвичай встановлюється традиційна підставка, що значно підсилює враження від перегляду. Телевізор із надійною опорою та поглядом у майбутнє.
Процесор Philips Pixel Plus HD оптимізує якість зображення для відтворення чіткого зображення із чудовою контрастністю. Тож немає значення, контент якого джерела Ви переглядаєте (диска чи кабельного телебачення), Ви будете вражені чіткішим зображенням із яскравішими білими і насиченішими чорними відтінками.
Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.
4.5
з 5
26
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Vastsvik
21/06/2019
Україна
Рекомендую, техніка перевірена часом)
Телевізор рекомендую до покупки. Принципово не шукав телевізор зі смарт тв, із можливих варіантів вибрав цей тому що він має те саме що і корейці цього класу, але дешевша ціна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Polkan
10/04/2019
Україна
Чудовий телек
Брал специально без Смарта под Андроид приставку. В целом доволен. Для своих денег хороший звук и картинка. Проверил на битые пиксели - ИХ НЕТ!!! Рекомендую к покупке
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Snake
06/04/2019
Україна
Хороший телевизор)
За свою цену-качество,надёжность !!! Пользуюсь больше трех месяцев не каких проблем жена довольна )))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.