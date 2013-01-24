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    LED

    Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

    50PUS7505/12
    Загальна оцінка / 5
    • Чудовий вигляд. Відмінний звук. Чудовий вигляд. Відмінний звук. Чудовий вигляд. Відмінний звук.
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      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      50PUS7505/12
      Загальна оцінка / 5

      Чудовий вигляд. Відмінний звук.

      Зануртеся з головою і забудьте про все. Цей HDR-телевізор Philips забезпечує неперевершену якість зображення, а також преміальний звук Dolby Atmos. Серіали, ігри й спортивні події в HDR-форматі виглядатимуть просто неймовірно. З панеллю керування SAPHI Ви отримуєте швидкий доступ до свого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Чудовий вигляд. Відмінний звук.

      Зануртеся з головою і забудьте про все. Цей HDR-телевізор Philips забезпечує неперевершену якість зображення, а також преміальний звук Dolby Atmos. Серіали, ігри й спортивні події в HDR-форматі виглядатимуть просто неймовірно. З панеллю керування SAPHI Ви отримуєте швидкий доступ до свого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги

      Чудовий вигляд. Відмінний звук.

      Зануртеся з головою і забудьте про все. Цей HDR-телевізор Philips забезпечує неперевершену якість зображення, а також преміальний звук Dolby Atmos. Серіали, ігри й спортивні події в HDR-форматі виглядатимуть просто неймовірно. З панеллю керування SAPHI Ви отримуєте швидкий доступ до свого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Чудовий вигляд. Відмінний звук.

      Зануртеся з головою і забудьте про все. Цей HDR-телевізор Philips забезпечує неперевершену якість зображення, а також преміальний звук Dolby Atmos. Серіали, ігри й спортивні події в HDR-форматі виглядатимуть просто неймовірно. З панеллю керування SAPHI Ви отримуєте швидкий доступ до свого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги

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        LED

        LED

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

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        Чудовий вигляд. Відмінний звук.

        Світлодіодний телевізор 4K HDR Smart TV

        • 126 см (50 дюймів)
        • Підтримка HDR10+
        • Процесор P5 Perfect Picture Engine
        • Smart TV
        Телевізор Philips 4K UHD. Яскраве зображення HDR.

        Телевізор Philips 4K UHD. Яскраве зображення HDR.

        Телевізор Philips 4K UHD підтримує усі основні формати HDR, зокрема HDR10+ та Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві поверхні блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.

        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.

        Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

        Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

        Підтримка високоякісного звуку Dolby та відеоформатів означає те, що контент HDR виглядатиме і звучатиме по-справжньому. Незалежно від того, чи це найновіші потокові серіали чи набір дисків Blu-Ray, ви зможете насолоджуватися контрастністю, яскравістю та кольором, що відображає наміри режисера. Насолоджуйтеся просторовим звучанням із чіткістю, деталями та глибиною.

        Saphi Smart TV. Розумне дозвілля за переглядом телевізора.

        Saphi Smart TV. Розумне дозвілля за переглядом телевізора.

        SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна система, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.

        Підтримка HDR10+. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Підтримка HDR10+. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Ваш телевізор Philips має змогу на повну використати переваги відеоформату HDR10+. Контрастність, колір та рівні яскравості налаштовуються для кожного кадру окремо. Незалежно від того, чи це обов’язковий для перегляду серіал, чи новий блокбастер, – тіні будуть глибшими, яскраві ділянки сяятимуть, а кольори будуть ще більш природними.

        Доступ до зрозумілого меню з піктограмами натисненням однієї кнопки.

        Доступ до зрозумілого меню з піктограмами натисненням однієї кнопки.

        SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна систеа, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором та виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.

        Колекція Philips TV Collection. Netflix, Prime Video тощо.

        Колекція Philips TV Collection. Netflix, Prime Video тощо.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          50  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          126  см
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Покращення зображення
          • Ultra Resolution
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • 1500 РРІ
          • Micro Dimming
          Система попіксельної обробки зображення
          Процесор P5 Perfect Picture Engine

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Відеовходи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • Підтримка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          • SimplyShare
          • Дублювання екрана
          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Додатки SmartTV*
          • Мережеві відеомагазини
          • Відкритий веб-браузер
          • ТБ на вимогу
          • YouTube
          • Netflix TV
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          Налаштування формату екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Масштабувати, Розтягнути
          • Широкий екран
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача

        • Обробка

          Потужність обробки
          Dual Core

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Підтримка HEVC
          Так

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          3
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротові з’єднання
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, односмуговий
          Інші з’єднання
          • Супутниковий конектор
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Сервісний конектор
          Характеристики HDMI
          • Реверсивний звуковий канал
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          Вміст ртуті
          0  мг
          Наявність свинцю
          Так*
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Немає

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          355214
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          50
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          126
          Клас енергоспоживання для SDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          144  Вт
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          74  Вт
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Світлодіодна РК

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          20 Вт
          Покращення звуку
          • 5-смуговий еквалайзер
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Dolby Atmos
          • Нічний режим
          • Автоматичне регулювання гучності
          • Підсилення низьких частот
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Регулятор гучності Dolby
          Конфігурація динаміків
          2 повнодіапазонні динаміки по 10 Вт

        • Розміри

          Ширина коробки
          1240,0  мм
          Висота коробки
          785,0  мм
          Глибина коробки
          150,0  мм
          Ширина телевізора
          1127,6  мм
          Висота телевізора
          643,5  мм
          Глибина телевізора
          77,4  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1127,6  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          676,1  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          259,7  мм
          Глибина підставки
          259,7  мм
          Висота підставки
          32,6  мм
          Ширина підставки
          790,0  мм
          Вага виробу
          10,4  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          10,6  кг
          Вага з упаковкою
          15,3  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          200 x 200 мм

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Пластикова блискуча чорна рамка
          Конструкція підставки
          Матова тонка підставка

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Підставка на стіл

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Підставка на стіл

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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