Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- 2 батареї AAA
- Шнур живлення
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Підставка на стіл
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Чудовий вигляд. Відмінний звук.
Зануртеся з головою і забудьте про все. Цей HDR-телевізор Philips забезпечує неперевершену якість зображення, а також преміальний звук Dolby Atmos. Серіали, ігри й спортивні події в HDR-форматі виглядатимуть просто неймовірно. З панеллю керування SAPHI Ви отримуєте швидкий доступ до свого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий вигляд. Відмінний звук.
Зануртеся з головою і забудьте про все. Цей HDR-телевізор Philips забезпечує неперевершену якість зображення, а також преміальний звук Dolby Atmos. Серіали, ігри й спортивні події в HDR-форматі виглядатимуть просто неймовірно. З панеллю керування SAPHI Ви отримуєте швидкий доступ до свого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги
Чудовий вигляд. Відмінний звук.
Зануртеся з головою і забудьте про все. Цей HDR-телевізор Philips забезпечує неперевершену якість зображення, а також преміальний звук Dolby Atmos. Серіали, ігри й спортивні події в HDR-форматі виглядатимуть просто неймовірно. З панеллю керування SAPHI Ви отримуєте швидкий доступ до свого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий вигляд. Відмінний звук.
Зануртеся з головою і забудьте про все. Цей HDR-телевізор Philips забезпечує неперевершену якість зображення, а також преміальний звук Dolby Atmos. Серіали, ігри й спортивні події в HDR-форматі виглядатимуть просто неймовірно. З панеллю керування SAPHI Ви отримуєте швидкий доступ до свого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги
Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Усього:
Телевізор Philips 4K UHD підтримує усі основні формати HDR, зокрема HDR10+ та Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві поверхні блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.
Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.
Підтримка високоякісного звуку Dolby та відеоформатів означає те, що контент HDR виглядатиме і звучатиме по-справжньому. Незалежно від того, чи це найновіші потокові серіали чи набір дисків Blu-Ray, ви зможете насолоджуватися контрастністю, яскравістю та кольором, що відображає наміри режисера. Насолоджуйтеся просторовим звучанням із чіткістю, деталями та глибиною.
SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна система, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.
Ваш телевізор Philips має змогу на повну використати переваги відеоформату HDR10+. Контрастність, колір та рівні яскравості налаштовуються для кожного кадру окремо. Незалежно від того, чи це обов’язковий для перегляду серіал, чи новий блокбастер, – тіні будуть глибшими, яскраві ділянки сяятимуть, а кольори будуть ще більш природними.
SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна систеа, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором та виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Функції Smart TV
Обробка
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Потужність
Карта енергоспоживання ЄС
Звук
Розміри
Конструкція
Аксесуари