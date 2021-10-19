КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Energy Label Europe G
    Фотографія виробу спереду
  • Основна використовувана фотографія
  • Фотографія виробу спереду
  • Фотографія пульта дистанційного керування
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Energy Label Europe G
    Фотографія виробу спереду
  • Основна використовувана фотографія
  • Фотографія виробу спереду
  • Фотографія пульта дистанційного керування
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу

Gaming MonitorДисплей 4K HDR із Ambiglow

558M1RY/00

4

| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

Піднесіть консольні ігри на новий рівень

Цей дисплей Momentum забезпечує легендарний звук Bowers & Wilkins, створюючи таким чином консольні ігри нового рівня. Зануртеся в гру завдяки цьому чудовому великому дисплею. Насолоджуйтеся неперевершеністю ігор завдяки додатковим аудіо- та відеофункціям.

Переглянути всі переваги

Піднесіть консольні ігри на новий рівень

  • Momentum

  • 55 дюймів (139,7 см)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Вбудовані низькочастотний, середньо-високочастотні та високочастотні динаміки для чудового звучання

Шість режимів звуку для оптимальних ігор, перегляду та прослуховування. Спорт та перегони: створює реалістичне враження присутності під час перегляду спортивних ігор чи перегонів. Рольові ігри та пригоди: пориньте у всеохоплюючий та атмосферний звук. Стрільба та дія: насолоджуйтеся енергійним та ефектним звуком для максимального враження і реалізму. Перегляд фільму: вдосконалює саундтреки до фільмів для захоплюючого кінематографічного прослуховування. Музика: справжній звук від Bowers & Wilkins, прослуховування творів так, як задумав виконавець. Особистий: доступ до меню еквалайзера, щоб налаштувати звук на власний розсуд.

Високоякісне акустичне покриття з тканини Kvadrat

Такий ідеальний звук слід слухати без перешкод. Звукову панель на цьому дисплеї Philips покрито високоякісною тканиною престижного виробника Kvadrat. Цей прекрасний вовняний матеріал є акустично прозорим, що забезпечує вільний вихід кожного звукового елемента з динаміка в кімнату.

Ambiglow підсилює враження за допомогою променів світла

Ambiglow підсилює враження за допомогою променів світла

Ambiglow додає нового розмаху перегляду. Інноваційна технологія Ambiglow покращує вміст на екрані, створюючи ореол світла від монітора. Його швидкий процесор аналізує вміст вхідного зображення і постійно адаптує колір і яскравість випромінюваного світла, щоб відповідати зображенню. Philips Ambiglow, що ідеально підходить для перегляду фільмів, спортивних подій або ігор, пропонує Вам унікальне та захоплююче враження від перегляду.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.0

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

3
2

19/10/2021

Polska

Polska

Rewelacyjny stosunek ceny do jakości

Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Дата використання 2021-09-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Дата використання 2021-09-19

21/11/2020

Polska

Polska

Перевірений покупець

Monitor i telewizor

Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).

Плюси

Duża powierzchnia pulpitu i monotora.

Мінуси

Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Дата використання 2019-10-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Дата використання 2019-10-21

25/04/2022

Slovenija

Slovenija

Review Phillips Momentum

Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

Дата використання 2022-03-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

Дата використання 2022-03-25

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  2. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

  3. Покриття BT. 709 / DCI-P3 базується на CIE1976

  4. Область NTSC на основі CIE1976

  5. Область sRGB на основі CIE1931

  6. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

  7. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.