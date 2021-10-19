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Піднесіть консольні ігри на новий рівень
Цей дисплей Momentum забезпечує легендарний звук Bowers & Wilkins, створюючи таким чином консольні ігри нового рівня. Зануртеся в гру завдяки цьому чудовому великому дисплею. Насолоджуйтеся неперевершеністю ігор завдяки додатковим аудіо- та відеофункціям.
Momentum
55 дюймів (139,7 см)
3840 x 2160 (4K UHD)
Шість режимів звуку для оптимальних ігор, перегляду та прослуховування. Спорт та перегони: створює реалістичне враження присутності під час перегляду спортивних ігор чи перегонів. Рольові ігри та пригоди: пориньте у всеохоплюючий та атмосферний звук. Стрільба та дія: насолоджуйтеся енергійним та ефектним звуком для максимального враження і реалізму. Перегляд фільму: вдосконалює саундтреки до фільмів для захоплюючого кінематографічного прослуховування. Музика: справжній звук від Bowers & Wilkins, прослуховування творів так, як задумав виконавець. Особистий: доступ до меню еквалайзера, щоб налаштувати звук на власний розсуд.
Такий ідеальний звук слід слухати без перешкод. Звукову панель на цьому дисплеї Philips покрито високоякісною тканиною престижного виробника Kvadrat. Цей прекрасний вовняний матеріал є акустично прозорим, що забезпечує вільний вихід кожного звукового елемента з динаміка в кімнату.
Ambiglow додає нового розмаху перегляду. Інноваційна технологія Ambiglow покращує вміст на екрані, створюючи ореол світла від монітора. Його швидкий процесор аналізує вміст вхідного зображення і постійно адаптує колір і яскравість випромінюваного світла, щоб відповідати зображенню. Philips Ambiglow, що ідеально підходить для перегляду фільмів, спортивних подій або ігор, пропонує Вам унікальне та захоплююче враження від перегляду.
4.0
з 5
5
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Дата використання 2021-09-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Дата використання 2021-09-19
Marcusos
21/11/2020
Polska
Перевірений покупець
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Плюси
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Мінуси
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Дата використання 2019-10-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Дата використання 2019-10-21
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Дата використання 2022-03-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Дата використання 2022-03-25
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Покриття BT. 709 / DCI-P3 базується на CIE1976
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
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Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.