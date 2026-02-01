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Більше не доступний

Фоторамка PhotoFrame

5FF2CMI/00

Кожне зображення розповідає якусь історію

Відображайте цифрові фотографії з такою ж якістю та насиченими кольорами, як у професійних відбитків! Найпростіший спосіб відображення цифрових фотографій без комп’ютера – це фоторамка Philips 5FF2CMI PhotoFrame, що доповнює інтер’єр своїм вишуканим та стильним дизайном.

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Кожне зображення розповідає якусь історію

  • РК-дисплей 14,2 см (5,6 дюйма)

  • 14,2 см (5,6 дюйма) (видима область)

Відтворюйте слайди, одну фотографію, мініатюри або показуйте годинник

Гнучкі режими відображення дозволяють одночасно відтворювати одну фотографію за раз, кілька фотографій у режимі мініатюр для швидкого, зручного пошуку або створювати слайди з найбільш цінних фотографій.

Розважайтеся з колажами: відображайте кілька фотографій в одному перегляді

Це ефект показу слайдів для відображення фотографій у вигляді колажу, що автоматично і випадково об’єднує різні фотографії для уникнення непривабливих меж через фотографії, які менші за розмір екрана.

Ідеальні цифрові кольори для насиченого та вражаючого відображення фотографій

Повноколірний дисплей забезпечує найкраще відтворення ваших фотографій із яскравими, реалістичними кольорами, відображаючи той самий повний спектр кольорів, що й на професійно надрукованих фотографіях.

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