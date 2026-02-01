Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
5FF2CMI/00
Кожне зображення розповідає якусь історію
Відображайте цифрові фотографії з такою ж якістю та насиченими кольорами, як у професійних відбитків! Найпростіший спосіб відображення цифрових фотографій без комп’ютера – це фоторамка Philips 5FF2CMI PhotoFrame, що доповнює інтер’єр своїм вишуканим та стильним дизайном.
РК-дисплей 14,2 см (5,6 дюйма)
14,2 см (5,6 дюйма) (видима область)
Гнучкі режими відображення дозволяють одночасно відтворювати одну фотографію за раз, кілька фотографій у режимі мініатюр для швидкого, зручного пошуку або створювати слайди з найбільш цінних фотографій.
Це ефект показу слайдів для відображення фотографій у вигляді колажу, що автоматично і випадково об’єднує різні фотографії для уникнення непривабливих меж через фотографії, які менші за розмір екрана.
Повноколірний дисплей забезпечує найкраще відтворення ваших фотографій із яскравими, реалістичними кольорами, відображаючи той самий повний спектр кольорів, що й на професійно надрукованих фотографіях.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
Відгуки