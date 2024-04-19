Кожна програма. Кожен фільм. Кожна гра.

З нашим найдоступнішим OLED-телевізором Ambilight ви отримаєте справжнє задоволення. Що б ви не дивилися і в що б ви не грали, реалістичне зображення та плавний рух підсилять захоплення. Ambilight робить кожен момент таким, що не забувається і пробирає до мурашок по шкірі. Переглянути усі переваги