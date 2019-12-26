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Більше не доступний

65PFS7559/12

3.8

| (6) Відгуки

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3.8

з 5

6

Відгуки

4
1

26/12/2019

Slovensko

Slovensko

Super tv

Tv ma perfektný obraz,skvele funkcie,nechýba žiadne pripojenie,ma aj smart, čo už sa malo kde vidí u novších tv.

Плюси

Za tu cenu super kvalita.

Мінуси

Neviem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7000 series 65PFS7559 Tenký Smart televízor LED s rozlíšením Full HD

Дата використання 2017-12-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7000 series 65PFS7559 Tenký Smart televízor LED s rozlíšením Full HD

Дата використання 2017-12-26

28/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Перевірений покупець

proizvod je odlicnih karakteristika

Jako sam zadovoljan proizvodom koji sam kupio od vas odlicnih je karakteristika i performansi jako je jednostavan za uporabu i sto se tice toga jako mi se svida ima sve sto ja zelim zato sam ga i uzeo sve u svemu jako sam zadovoljan nadam se da cu i ubuduce uzimati vase prozivode. .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7000 series 65PFS7559 Tanki Smart Full HD LED televizor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7000 series 65PFS7559 Tanki Smart Full HD LED televizor

03/03/2015

Česká republika

Česká republika

65PFS7559 165cm

Krásně velká televize,propracovaný vzhled,nádherný obraz a zvuk. Zatím užívám jeden týden a maximální spokojenost.Doporučuji.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7000 series 65PFS7559 Tenký LED televizor Smart Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7000 series 65PFS7559 Tenký LED televizor Smart Full HD

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  • 🚚 Безкоштовна доставка
  • 🛡️ Розширена гарантія 3 роки