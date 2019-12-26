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Більше не доступний
65PFS7559/12
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.8
з 5
6
Відгуки
Samsom13
26/12/2019
Slovensko
Super tv
Tv ma perfektný obraz,skvele funkcie,nechýba žiadne pripojenie,ma aj smart, čo už sa malo kde vidí u novších tv.
Плюси
Za tu cenu super kvalita.
Мінуси
Neviem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series 65PFS7559 Tenký Smart televízor LED s rozlíšením Full HD
Дата використання 2017-12-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series 65PFS7559 Tenký Smart televízor LED s rozlíšením Full HD
Дата використання 2017-12-26
andigvc7
28/01/2016
Hrvatska
Перевірений покупець
proizvod je odlicnih karakteristika
Jako sam zadovoljan proizvodom koji sam kupio od vas odlicnih je karakteristika i performansi jako je jednostavan za uporabu i sto se tice toga jako mi se svida ima sve sto ja zelim zato sam ga i uzeo sve u svemu jako sam zadovoljan nadam se da cu i ubuduce uzimati vase prozivode. .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series 65PFS7559 Tanki Smart Full HD LED televizor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series 65PFS7559 Tanki Smart Full HD LED televizor
Rudiss
03/03/2015
Česká republika
65PFS7559 165cm
Krásně velká televize,propracovaný vzhled,nádherný obraz a zvuk. Zatím užívám jeden týden a maximální spokojenost.Doporučuji.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series 65PFS7559 Tenký LED televizor Smart Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series 65PFS7559 Tenký LED televizor Smart Full HD