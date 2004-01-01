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    The Xtra 55PML9009 4K QD MiniLED Ambilight TV

    65PML9019/12
    • -{discount-value}

      The Xtra 55PML9009 4K QD MiniLED Ambilight TV

      65PML9019/12

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      The Xtra 55PML9009 4K QD MiniLED Ambilight TV

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      The Xtra 55PML9009 4K QD MiniLED Ambilight TV

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        The Xtra 55PML9009 4K QD MiniLED Ambilight TV

        The Xtra 55PML9009 4K QD MiniLED Ambilight TV

        - {discount-value}

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        Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

        Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

        Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори з вбудованим світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.

        Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела. Philips P5 Engine.

        Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела. Philips P5 Engine.

        Технологія Philips P5 забезпечує таке ж яскраве зображення, як і контент, який вам подобається. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а відтінки шкіри виглядають природно. Контраст настільки чіткий, що ви відчуєте кожну деталь. Рухи ідеально плавні.

        Технологія Quantum Dot для неймовірних кольорів та контрасту.

        Технологія Quantum Dot для неймовірних кольорів та контрасту.

        Сміливіші кольори. Чіткіші відтінки білого. Глибші відтінки чорного. Технологія мінісвітлодіодів Xtras Quantum Dot забезпечує яскраве деталізоване зображення з неймовірно чітким контрастом. Ви бачитиме більше кольорів, ніж будь-коли раніше. Крім того, цей телевізор Ambilight сумісний з усіма основними форматами HDR, тож темні й яскраві ділянки зображення більш деталізовані.

        Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.

        Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.

        Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі TITAN OS. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі жанри, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos.

        Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером, — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

        Епічні ігри. 120 Гц, наднизька затримки входу, VRR, FreeSync.

        Епічні ігри. 120 Гц, наднизька затримки входу, VRR, FreeSync.

        Грайте без обмежень і занурюйтеся в неймовірний реалізм OLED! HDMI 2.1, неймовірно швидка вихідна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка введення забезпечують плавний та чуйний ігровий процес, надзвичайно плавний природний рух і чудову графіку. Ігровий режим Ambilight приносить ще більше гострих відчуттів, а якщо ви граєте на ПК, то зможете насолоджуватися VRR 144 Гц через HDMI.

        Пульт дистанційного керування з переробленого пластику. Відповідальне пакування

        Пульт дистанційного керування з переробленого пластику. Відповідальне пакування

        Металева підставка Xtras виглядає елегантно, і ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування телевізора виготовлено з переробленого пластику, упаковку – з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші роздруковані на переробленому папері.

        Легкий контроль

        Легкий контроль

        Ви також можете використовувати тонкий пульт дистанційного керування телевізором для керування супутниковою або кабельною приставкою. Для голосового керування можна активувати Alexa за допомогою спеціальної кнопки Alexa на пульті дистанційного керування або керувати телевізором через смарт-колонки Google.

        Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.

        Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.

        Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор Ambilight виступатиме центральним гучномовцем.

        Підтримка всіх основних форматів HDR

        Підтримка всіх основних форматів HDR

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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