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6F22L1B/97
Найкращі батареї для пристроїв із низьким споживанням енергії
Для виробів із низьким споживанням енергії вибирайте батареї LongLife. Цинк-хлоридна технологія ідеально підходить для годинників, радіоприймачів, калькуляторів та пультів дистанційного керування.
9 В
Цинк-хлоридна
Універсальні символи на упаковці пояснюють, як і де можна або слід використовувати батарею.
Для кращого розпізнавання найпоширеніших розмірів батарей ми використовуємо маркуємо кольором батареї різних розмірів відповідно до галузевих стандартів.
Високоякісна цинк-хлоридна технологія забезпечує тривалий термін експлуатації батареї у разі використання у пристроях із низьким рівнем споживання енергії.
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