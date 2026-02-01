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LongLifeБатарея

6F22L1B/97

Найкращі батареї для пристроїв із низьким споживанням енергії

Для виробів із низьким споживанням енергії вибирайте батареї LongLife. Цинк-хлоридна технологія ідеально підходить для годинників, радіоприймачів, калькуляторів та пультів дистанційного керування.

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Найкращі батареї для пристроїв із низьким споживанням енергії

  • 9 В

  • Цинк-хлоридна

Зрозумілі універсальні інструкції з використання

Універсальні символи на упаковці пояснюють, як і де можна або слід використовувати батарею.

Кольори дозволяють легше розпізнати розмір батареї

Для кращого розпізнавання найпоширеніших розмірів батарей ми використовуємо маркуємо кольором батареї різних розмірів відповідно до галузевих стандартів.

Високоякісна цинк-хлоридна технологія забезпечує тривалий термін експлуатації

Високоякісна цинк-хлоридна технологія забезпечує тривалий термін експлуатації батареї у разі використання у пристроях із низьким рівнем споживання енергії.

Технічні характеристики

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