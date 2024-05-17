З нашим найдоступнішим OLED-телевізором Ambilight ви отримаєте справжнє задоволення. Що б ви не дивилися і в що б ви не грали, реалістичне зображення та плавний рух підсилять захоплення. Ambilight робить кожен момент таким, що не забувається і пробирає до мурашок по шкірі. Переглянути усі переваги
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
OLED 4K телевізор з Ambilight
Кожна програма. Кожен фільм. Кожна гра.
З нашим найдоступнішим OLED-телевізором Ambilight ви отримаєте справжнє задоволення. Що б ви не дивилися і в що б ви не грали, реалістичне зображення та плавний рух підсилять захоплення. Ambilight робить кожен момент таким, що не забувається і пробирає до мурашок по шкірі. Переглянути усі переваги
Кожна програма. Кожен фільм. Кожна гра.
З нашим найдоступнішим OLED-телевізором Ambilight ви отримаєте справжнє задоволення. Що б ви не дивилися і в що б ви не грали, реалістичне зображення та плавний рух підсилять захоплення. Ambilight робить кожен момент таким, що не забувається і пробирає до мурашок по шкірі. Переглянути усі переваги
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
OLED 4K телевізор з Ambilight
Кожна програма. Кожен фільм. Кожна гра.
З нашим найдоступнішим OLED-телевізором Ambilight ви отримаєте справжнє задоволення. Що б ви не дивилися і в що б ви не грали, реалістичне зображення та плавний рух підсилять захоплення. Ambilight робить кожен момент таким, що не забувається і пробирає до мурашок по шкірі. Переглянути усі переваги
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4K телевізор з Ambilight
Телевізор 194 см (77 дюймів) з Ambilight
P5 AI Perfect Picture Engine
Розумна платформа TITAN OS
Dolby Vision та Dolby Atmos
Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.
Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори з вбудованим світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.
Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавні рухи.
Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.
Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі TITAN OS. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі жанри, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.
Деталі та глибина. Реалістичне OLED-зображення.
Реалістичне зображення з 4K (UHD) OLED-телевізора з Ambilight завжди виглядає неймовірно, навіть якщо дивитися під кутом. Чорний колір завжди залишається чорним, а не сірим, точне відтворення деталей на затемнених та яскравих ділянках. Підтримуються усі основні формати HDR — ви відчуватимете кожну сцену з повною силою.
Грайте без обмежень і занурюйтеся в неймовірний реалізм OLED! HDMI 2.1, неймовірно швидка вихідна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка введення забезпечують плавний та чуйний ігровий процес, надзвичайно плавний природний рух і чудову графіку. Ігровий режим Ambilight приносить ще більше гострих відчуттів, а якщо ви граєте на ПК, то зможете насолоджуватися VRR 144 Гц через HDMI.
Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером, — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Продуманий дизайн. Відповідальне упакування.
Цей телевізор має поліровані металеві ніжки, і ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування телевізора виготовлено з переробленого пластику, упаковку – з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші роздруковані на переробленому папері.
Легкий контроль
Ви також можете використовувати тонкий пульт дистанційного керування телевізором для керування супутниковою або кабельною приставкою. Для голосового керування можна активувати Alexa за допомогою спеціальної кнопки Alexa на пульті дистанційного керування або керувати телевізором через смарт-колонки Google.
Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.
Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор з Ambilight виступатиме центральним гучномовцем.
Підтримка всіх основних форматів HDR.
Підтримка всіх основних форматів HDR.
Технічні характеристики
Ambilight
Функції Ambilight
Адаптація до кольору стіни
Режим Lounge Light
Музичний режим Ambilight
AmbiSleep
Будильник на світанку
Працює з бездротовими домашніми гучномовцями Philips
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі й ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
Доступність і функціональність служб голосового керування залежить від країни та мови.
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