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    OLED

    4K телевізор з Ambilight

    77OLED759/12
    Загальна оцінка / 5
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      OLED 4K телевізор з Ambilight

      77OLED759/12
      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Кожна програма. Кожен фільм. Кожна гра.

      З нашим найдоступнішим OLED-телевізором Ambilight ви отримаєте справжнє задоволення. Що б ви не дивилися і в що б ви не грали, реалістичне зображення та плавний рух підсилять захоплення. Ambilight робить кожен момент таким, що не забувається і пробирає до мурашок по шкірі. Переглянути усі переваги

      OLED 4K телевізор з Ambilight

      Кожна програма. Кожен фільм. Кожна гра.

      З нашим найдоступнішим OLED-телевізором Ambilight ви отримаєте справжнє задоволення. Що б ви не дивилися і в що б ви не грали, реалістичне зображення та плавний рух підсилять захоплення. Ambilight робить кожен момент таким, що не забувається і пробирає до мурашок по шкірі. Переглянути усі переваги

      Кожна програма. Кожен фільм. Кожна гра.

      З нашим найдоступнішим OLED-телевізором Ambilight ви отримаєте справжнє задоволення. Що б ви не дивилися і в що б ви не грали, реалістичне зображення та плавний рух підсилять захоплення. Ambilight робить кожен момент таким, що не забувається і пробирає до мурашок по шкірі. Переглянути усі переваги

      OLED 4K телевізор з Ambilight

      Кожна програма. Кожен фільм. Кожна гра.

      З нашим найдоступнішим OLED-телевізором Ambilight ви отримаєте справжнє задоволення. Що б ви не дивилися і в що б ви не грали, реалістичне зображення та плавний рух підсилять захоплення. Ambilight робить кожен момент таким, що не забувається і пробирає до мурашок по шкірі. Переглянути усі переваги

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        4K телевізор з Ambilight

        • Телевізор 194 см (77 дюймів) з Ambilight
        • P5 AI Perfect Picture Engine
        • Розумна платформа TITAN OS
        • Dolby Vision та Dolby Atmos
        Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

        Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

        Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори з вбудованим світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

        Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавні рухи.

        Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.

        Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.

        Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі TITAN OS. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі жанри, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.

        Деталі та глибина. Реалістичне OLED-зображення.

        Деталі та глибина. Реалістичне OLED-зображення.

        Реалістичне зображення з 4K (UHD) OLED-телевізора з Ambilight завжди виглядає неймовірно, навіть якщо дивитися під кутом. Чорний колір завжди залишається чорним, а не сірим, точне відтворення деталей на затемнених та яскравих ділянках. Підтримуються усі основні формати HDR — ви відчуватимете кожну сцену з повною силою.

        Епічні ігри. 120 Гц, наднизька затримки входу, G-sync, VRR, FreeSync.

        Епічні ігри. 120 Гц, наднизька затримки входу, G-sync, VRR, FreeSync.

        Грайте без обмежень і занурюйтеся в неймовірний реалізм OLED! HDMI 2.1, неймовірно швидка вихідна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка введення забезпечують плавний та чуйний ігровий процес, надзвичайно плавний природний рух і чудову графіку. Ігровий режим Ambilight приносить ще більше гострих відчуттів, а якщо ви граєте на ПК, то зможете насолоджуватися VRR 144 Гц через HDMI.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером, — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

        Продуманий дизайн. Відповідальне упакування.

        Продуманий дизайн. Відповідальне упакування.

        Цей телевізор має поліровані металеві ніжки, і ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування телевізора виготовлено з переробленого пластику, упаковку – з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші роздруковані на переробленому папері.

        Легкий контроль

        Легкий контроль

        Ви також можете використовувати тонкий пульт дистанційного керування телевізором для керування супутниковою або кабельною приставкою. Для голосового керування можна активувати Alexa за допомогою спеціальної кнопки Alexa на пульті дистанційного керування або керувати телевізором через смарт-колонки Google.

        Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.

        Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.

        Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор з Ambilight виступатиме центральним гучномовцем.

        Підтримка всіх основних форматів HDR.

        Підтримка всіх основних форматів HDR.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Функції Ambilight
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим Lounge Light
          • Музичний режим Ambilight
          • AmbiSleep
          • Будильник на світанку
          • Працює з бездротовими домашніми гучномовцями Philips
          • Анімація Ambilight FTI Animation
          Версія Ambilight
          3-стороннє

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          194  см
          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Процесор зображення
          P5 AI Perfect Picture Engine
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          77

        • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

          Роздільна здатність – частота оновлення
          • 576p – 50 Гц
          • 640x480 – 60 Гц
          • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120 Гц
          • 2560 x 1440 – 60/120 Гц
          • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120 Гц

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          Дублювання екрана
          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Голосовий помічник*
          Вбудований помічник Amazon Alexa
          Використання функцій розумного дому
          • Працює з Amazon Alexa
          • Працює з Google Home

        • Мультимедійні застосунки

          Формати відтворення відео
          AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
          Формати відтворення музики
          MP3, WAV, AAC, FLAC
          Підтримувані формати субтитрів
          SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
          Формати відтворення зображення
          JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

        • Звук

          Аудіо
          2.0-канальний
          Вихідна потужність (RMS)
          Два повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
          Кодек
          • Dolby Digital MS12 V2.6.2
          • Dolby Atmos
          • DTS:X
          Покращення звуку
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Чіткий діалог
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          • Регулятор гучності Dolby
          • Нічний режим
          • Персоналізація звуку

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротове з’єднання
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          • Bluetooth 5.2
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          HDMI ARC
          Так на HDMI2
          Функції HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Підтримка eARC, VRR, ALLM
          EasyLink 2.0
          • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора
          • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів

        • Підтримувані функції відео HDMI

          HDMI 1/2
          • Повна пропускна здатність HDMI 2.1 48 Гбіт/с
          • до 4K 120 Гц
          Ігри
          • ALLM
          • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
          • AMD FreeSync Premium
          • Сумісність з Nvidia G-Sync
          HDMI 3/4
          HDMI 2.0
          HDR
          • Dolby Vision
          • HDR10
          • HDR10+
          • Адаптер HDR10+
          • HLG

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Клас енергоспоживання для SDR
          F
          Клас енергоспоживання для HDR
          E
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Не доступно
          Мережевий режим очікування
          2.0  Вт
          Технологія панелі, яка використовується
          Органічно-світлодіодний

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм 220–240 В, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          менше 0,5 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          • Сенсор світла

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Підставка на стіл
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Металева рамка
          Конструкція підставки
          Атласні хромовані ніжки

        • Розміри

          Вага з упаковкою
          45,5  кг
          Відстань між 2 підставками
          798  мм
          Висота підставки до нижнього краю телевізора
          22  мм
          Сумісність із настінним кронштейном
          400 x 300 мм
          Телевізор без підставки (Ш x В x Г)
          1723 x 991 x 79 мм
          Телевізор із підставкою (Ш x В x Г)
          1723 x 1012 x 310 мм
          Картонна упаковка (Ш x В x Г)
          1950 x 1170 x 200 мм
          Вага телевізора без підставки
          35,0 кг
          Вага телевізора з підставкою
          35,6 кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
            • Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі й ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
            • Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
            • Доступність і функціональність служб голосового керування залежить від країни та мови.

            Телевізори Philips

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