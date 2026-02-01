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Гнучкі режими відображення дозволяють одночасно відтворювати одну фотографію за раз, кілька фотографій у режимі мініатюр для швидкого, зручного пошуку або створювати слайди з найбільш цінних фотографій.
Менеджер карт пам’яті – це набір із двох вбудованих пристроїв зчитування карт пам’яті і програмного забезпечення для відображення, редагування, зберігання і впорядкування фотографій на карті пам’яті в один простий спосіб без використання комп’ютера.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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