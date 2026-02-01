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7FF2FPAS PhotoFrame

7FF2FPAS/00

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Відтворюйте слайди, одну фотографію, мініатюри або показуйте годинник

Гнучкі режими відображення дозволяють одночасно відтворювати одну фотографію за раз, кілька фотографій у режимі мініатюр для швидкого, зручного пошуку або створювати слайди з найбільш цінних фотографій.

Відображення та керування фотографіями, які збережено на картах пам'яті або у внутрішній пам'яті

Відображення та керування фотографіями, які збережено на картах пам'яті або у внутрішній пам'яті

Менеджер карт пам’яті – це набір із двох вбудованих пристроїв зчитування карт пам’яті і програмного забезпечення для відображення, редагування, зберігання і впорядкування фотографій на карті пам’яті в один простий спосіб без використання комп’ютера.

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