Відображення та керування фотографіями, які збережено на картах пам'яті або у внутрішній пам'яті

Менеджер карт пам’яті – це набір із двох вбудованих пристроїв зчитування карт пам’яті і програмного забезпечення для відображення, редагування, зберігання і впорядкування фотографій на карті пам’яті в один простий спосіб без використання комп’ютера.