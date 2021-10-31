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4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Stringer
31/10/2021
Україна
Чудова фоторамка
Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.
Плюси
Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.
Мінуси
Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8FF3FPW PhotoFrame
Дата використання 2019-10-31
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8FF3FPW PhotoFrame
Дата використання 2019-10-31