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Більше не доступний

7FF3FPW PhotoFrame

7FF3FPW/00

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Чудова фоторамка

Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.

Плюси

Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.

Мінуси

Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8FF3FPW PhotoFrame

Дата використання 2019-10-31

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8FF3FPW PhotoFrame

Дата використання 2019-10-31

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