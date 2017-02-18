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Професійні навушники для ді-джеїв
Навушники A1PRO розроблено для електронної музики у співпраці з Арміном ван Бюреном, 5-разовим володарем звання найкращого ді-джея у світі. Ці навушники додадуть силу та вібрацію кожній мелодії, де б Ви не були – у дорозі чи за мікшерним пультом.
Професійні навушники для ді-джеїв
Накладні
М’які амбушури
Пласке складання
Високопотужні 40-мм неодимові динаміки, розроблені для потужності 2500 мВт, забезпечують відтворення чіткої, динамічної музики без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.
Конструкція закритого типу максимально підсилює низькі частоти і допомагає слухати музику з потрібним рівнем гучності без втрат, а накладні амбушури ущільнюють простір між вухами та навушниками для бездоганної ізоляції звуку.
Насолоджуйтеся більшою свободою руху завдяки кабелю довжиною 1,4 м зі спіральною частиною, яка розкручується до 1,8 м. Спіраль також зменшує навантаження на частини, спричинене потягуванням, пропонуючи додаткове подовження без сплутування кабелів.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
DanielV
18/02/2017
România
Performanta excelenta
Castile au sunet de o calitate excelenta. Cablul este suficient de lung, fiabil si bine dimensionat. Din pacate pernutele de pe urechi se uzeaza repede si nu se gasesc pentru a le inlocui... La una dintre casti a cedat plasticul. E drept ca eu am agatat cablul, dar parca prea usor a cedat.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про A1PRO Professional DJ headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про A1PRO Professional DJ headphones
72-мм замінні амбушури продаються окремо на shop.philips.com та armadashop.com