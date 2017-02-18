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  • Детальна фотографія виробу
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Більше не доступний

Професійні навушники для ді-джеїв

A1PRO/00

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Професійні навушники для ді-джеїв

Навушники A1PRO розроблено для електронної музики у співпраці з Арміном ван Бюреном, 5-разовим володарем звання найкращого ді-джея у світі. Ці навушники додадуть силу та вібрацію кожній мелодії, де б Ви не були – у дорозі чи за мікшерним пультом.

Переглянути всі переваги

у співпраці з Арміном ван Бюреном

Професійні навушники для ді-джеїв

  • Професійні навушники для ді-джеїв

  • Накладні

  • М’які амбушури

  • Пласке складання

40-мм динаміки 2500 мВт забезпечують відтворення музики без спотворення

40-мм динаміки 2500 мВт забезпечують відтворення музики без спотворення

Високопотужні 40-мм неодимові динаміки, розроблені для потужності 2500 мВт, забезпечують відтворення чіткої, динамічної музики без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.

Конструкція закритого типу та ізоляційні амбушури для цілковитої ізоляції звуку

Конструкція закритого типу та ізоляційні амбушури для цілковитої ізоляції звуку

Конструкція закритого типу максимально підсилює низькі частоти і допомагає слухати музику з потрібним рівнем гучності без втрат, а накладні амбушури ущільнюють простір між вухами та навушниками для бездоганної ізоляції звуку.

Спіральний кабель розкручується до 1,8 м для більшої свободи руху

Насолоджуйтеся більшою свободою руху завдяки кабелю довжиною 1,4 м зі спіральною частиною, яка розкручується до 1,8 м. Спіраль також зменшує навантаження на частини, спричинене потягуванням, пропонуючи додаткове подовження без сплутування кабелів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

18/02/2017

România

România

Performanta excelenta

Castile au sunet de o calitate excelenta. Cablul este suficient de lung, fiabil si bine dimensionat. Din pacate pernutele de pe urechi se uzeaza repede si nu se gasesc pentru a le inlocui... La una dintre casti a cedat plasticul. E drept ca eu am agatat cablul, dar parca prea usor a cedat.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про A1PRO Professional DJ headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про A1PRO Professional DJ headphones

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Примітки

  1. 72-мм замінні амбушури продаються окремо на shop.philips.com та armadashop.com