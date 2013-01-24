Навушники з можливістю обертання на 90 градусів для ді-джейського моніторингу

Амбушури цих навушників, створені з думкою про професійних ді-джеїв, можна обертати на 90° для зручного прослуховування одним вухом під час мікшування доріжок. Обертати амбушури можна також під час більш повсякденного прослуховування, коли потрібно тимчасово звернути увагу на зовнішні звуки.