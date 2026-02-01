КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ізольований знімок виробу
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія упаковки
  • Ізольований знімок виробу
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія упаковки

Більше не доступний

Професійні навушники для ді-джеїв

A3PRO/00

Професійні навушники для ді-джеїв

Навушники A3PRO розроблено для електронної музики у співпраці з Арміном ван Бюреном, 5-разовим володарем звання найкращого ді-джея у світі. Ці навушники додадуть силу та вібрацію кожній мелодії, де б Ви не були – у дорозі чи за мікшерним пультом.

Переглянути всі переваги

у співпраці з Арміном ван Бюреном

Професійні навушники для ді-джеїв

  • Професійні навушники для ді-джеїв

  • Накладні

  • Розкішні дихаючі амбушури

  • Повністю складані

50-мм динаміки, розроблені для 3000 мВт, для музики без спотворення

50-мм динаміки, розроблені для 3000 мВт, для музики без спотворення

Високопотужні 50-мм неодимові динаміки, розроблені для потужності 3000 мВт, забезпечують відтворення чіткої, динамічної музики без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.

6,3-мм різьбовий перехідник дозволяє під’єднатися до будь-якого музичного обладнання

Професійні навушники для ді-джеїв Philips постачаються з 6,3-мм різьбовим перехідником, який можна вставити будь-куди. Просто встановіть його на роз’єм навушників і під’єднайте до ді-джейської вертушки для неймовірного звуку безпосередньо з дек. Його так само можна під’єднати до домашньої системи Hi-Fi для прослуховування музики неперевершеної якості вдома.

Конструкція закритого типу та ізоляційні амбушури для цілковитої ізоляції звуку

Конструкція закритого типу та ізоляційні амбушури для цілковитої ізоляції звуку

Конструкція закритого типу максимально підсилює низькі частоти і допомагає слухати музику з потрібним рівнем гучності без втрат, а накладні амбушури ущільнюють простір між вухами та навушниками для бездоганної ізоляції звуку.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. 90-мм замінні амбушури продаються окремо на shop.philips.com та armadashop.com

  2. Замінні кабелі продаються окремо на shop.philips.com та armadashop.com