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Професійні навушники для ді-джеїв
Навушники A3PRO розроблено для електронної музики у співпраці з Арміном ван Бюреном, 5-разовим володарем звання найкращого ді-джея у світі. Ці навушники додадуть силу та вібрацію кожній мелодії, де б Ви не були – у дорозі чи за мікшерним пультом. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні навушники для ді-джеїв
Навушники A3PRO розроблено для електронної музики у співпраці з Арміном ван Бюреном, 5-разовим володарем звання найкращого ді-джея у світі. Ці навушники додадуть силу та вібрацію кожній мелодії, де б Ви не були – у дорозі чи за мікшерним пультом. Переглянути усі переваги
Професійні навушники для ді-джеїв
Ціна магазину Philips
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Високопотужні 50-мм неодимові динаміки, розроблені для потужності 3000 мВт, забезпечують відтворення чіткої, динамічної музики без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.
Конструкція закритого типу максимально підсилює низькі частоти і допомагає слухати музику з потрібним рівнем гучності без втрат, а накладні амбушури ущільнюють простір між вухами та навушниками для бездоганної ізоляції звуку.
Амбушури з байонетним кріпленням крутяться і встановлюються на місце з використанням того ж надійного механізму, що й для об’єктива камери. М’які амбушури забезпечують довге, комфортне носіння.
Амбушури цих навушників, створені з думкою про професійних ді-джеїв, можна обертати на 90° для зручного прослуховування одним вухом під час мікшування доріжок. Обертати амбушури можна також під час більш повсякденного прослуховування, коли потрібно тимчасово звернути увагу на зовнішні звуки.
Професійні навушники для ді-джеїв A3-PRO постачаються із м’якою силіконовою дугою на голову, завдяки чому вони такі комфортні, що Ви забудете, що носите їх, навіть після тривалого мікшування.
Професійні навушники для ді-джеїв Philips постачаються з 6,3-мм різьбовим перехідником, який можна вставити будь-куди. Просто встановіть його на роз’єм навушників і під’єднайте до ді-джейської вертушки для неймовірного звуку безпосередньо з дек. Його так само можна під’єднати до домашньої системи Hi-Fi для прослуховування музики неперевершеної якості вдома.
Насолоджуйтеся більшою свободою руху завдяки кабелю довжиною 1,4 м зі спіральною частиною, яка розкручується до 1,8 м. Спіраль також зменшує навантаження на частини, спричинене потягуванням, пропонуючи додаткове подовження без сплутування кабелів.
Завдяки точному відтворенню звуку джерела звук відтворюється так, як його було записано у студії, без спотворення або змін, тому звук, який Ви чуєте, відповідає оригіналу.
М’які щільні амбушури ізолюють вуха від навколишнього світу, що дозволяє зосередитися на ритмі і не відволікатися.
Професійні навушники для ді-джеїв Philips, виготовлені для найкращого прослуховування у дорозі, можна складати для ідеальної портативності та легкого зберігання. Розумна конструкція та уважний вибір компонентів (наприклад, добре вбудовані шарніри) забезпечують легку маневреність частин навушників.
Використані матеріали уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та кращого звуку. Розкішні дихаючі накладки з пінополіуретаном з ефектом пам’яті створено для оптимальної ергономічної фіксації. Накладки також зберігають низькі частоти, ізолюючи зовнішній шум.
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Розміри упаковки
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