Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Професійні навушники для ді-джеїв

    A3PRO/00
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Загальна оцінка / 5
    • Професійні навушники для ді-джеїв Професійні навушники для ді-джеїв Професійні навушники для ді-джеїв
      -{discount-value}

      Професійні навушники для ді-джеїв

      A3PRO/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Професійні навушники для ді-джеїв

      Навушники A3PRO розроблено для електронної музики у співпраці з Арміном ван Бюреном, 5-разовим володарем звання найкращого ді-джея у світі. Ці навушники додадуть силу та вібрацію кожній мелодії, де б Ви не були – у дорозі чи за мікшерним пультом. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Професійні навушники для ді-джеїв

      Професійні навушники для ді-джеїв

      Навушники A3PRO розроблено для електронної музики у співпраці з Арміном ван Бюреном, 5-разовим володарем звання найкращого ді-джея у світі. Ці навушники додадуть силу та вібрацію кожній мелодії, де б Ви не були – у дорозі чи за мікшерним пультом. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. dj

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Професійні навушники для ді-джеїв

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Професійні навушники для ді-джеїв

        у співпраці з Арміном ван Бюреном

        • Професійні навушники для ді-джеїв
        • Накладні
        • Розкішні дихаючі амбушури
        • Повністю складані
        50-мм динаміки, розроблені для 3000 мВт, для музики без спотворення

        50-мм динаміки, розроблені для 3000 мВт, для музики без спотворення

        Високопотужні 50-мм неодимові динаміки, розроблені для потужності 3000 мВт, забезпечують відтворення чіткої, динамічної музики без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.

        Конструкція закритого типу та ізоляційні амбушури для цілковитої ізоляції звуку

        Конструкція закритого типу та ізоляційні амбушури для цілковитої ізоляції звуку

        Конструкція закритого типу максимально підсилює низькі частоти і допомагає слухати музику з потрібним рівнем гучності без втрат, а накладні амбушури ущільнюють простір між вухами та навушниками для бездоганної ізоляції звуку.

        Знімні амбушури можна повертати, знімати та заміняти

        Знімні амбушури можна повертати, знімати та заміняти

        Амбушури з байонетним кріпленням крутяться і встановлюються на місце з використанням того ж надійного механізму, що й для об’єктива камери. М’які амбушури забезпечують довге, комфортне носіння.

        Навушники з можливістю обертання на 90 градусів для ді-джейського моніторингу

        Навушники з можливістю обертання на 90 градусів для ді-джейського моніторингу

        Амбушури цих навушників, створені з думкою про професійних ді-джеїв, можна обертати на 90° для зручного прослуховування одним вухом під час мікшування доріжок. Обертати амбушури можна також під час більш повсякденного прослуховування, коли потрібно тимчасово звернути увагу на зовнішні звуки.

        М’яка силіконова дуга на голову для тривалого комфортного носіння

        М’яка силіконова дуга на голову для тривалого комфортного носіння

        Професійні навушники для ді-джеїв A3-PRO постачаються із м’якою силіконовою дугою на голову, завдяки чому вони такі комфортні, що Ви забудете, що носите їх, навіть після тривалого мікшування.

        6,3-мм різьбовий перехідник дозволяє під’єднатися до будь-якого музичного обладнання

        Професійні навушники для ді-джеїв Philips постачаються з 6,3-мм різьбовим перехідником, який можна вставити будь-куди. Просто встановіть його на роз’єм навушників і під’єднайте до ді-джейської вертушки для неймовірного звуку безпосередньо з дек. Його так само можна під’єднати до домашньої системи Hi-Fi для прослуховування музики неперевершеної якості вдома.

        Спіральний кабель розкручується до 1,8 м для більшої свободи руху

        Насолоджуйтеся більшою свободою руху завдяки кабелю довжиною 1,4 м зі спіральною частиною, яка розкручується до 1,8 м. Спіраль також зменшує навантаження на частини, спричинене потягуванням, пропонуючи додаткове подовження без сплутування кабелів.

        Точний звук джерела для відтворення музики так, як її записано

        Завдяки точному відтворенню звуку джерела звук відтворюється так, як його було записано у студії, без спотворення або змін, тому звук, який Ви чуєте, відповідає оригіналу.

        Відмінна ізоляція звуку для використання у шумних середовищах

        М’які щільні амбушури ізолюють вуха від навколишнього світу, що дозволяє зосередитися на ритмі і не відволікатися.

        Надзвичайно компактний складаний дизайн для легкого зберігання та носіння

        Професійні навушники для ді-джеїв Philips, виготовлені для найкращого прослуховування у дорозі, можна складати для ідеальної портативності та легкого зберігання. Розумна конструкція та уважний вибір компонентів (наприклад, добре вбудовані шарніри) забезпечують легку маневреність частин навушників.

        Розкішні дихаючі амбушури для комфортної та ергономічної фіксації

        Використані матеріали уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та кращого звуку. Розкішні дихаючі накладки з пінополіуретаном з ефектом пам’яті створено для оптимальної ергономічної фіксації. Накладки також зберігають низькі частоти, ізолюючи зовнішній шум.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          закрита
          Частотна характеристика
          12–23 000  Гц
          Максимальна вхідна потужність
          3000 мВт
          Мембрана
          PET
          Спотворення
          < 0,5%
          Опір
          16  Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Чутливість
          108  дБ
          Діаметр динаміків
          50  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під’єднання

          Під’єднання кабелю
          одностороннє

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          69 23410 72871 2
          Глибина
          11  см
          Вага брутто
          0,6745  кг
          Висота
          24  см
          Вага нетто
          0,3845  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,29  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          19,5  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,579  кг
          Код GTIN
          1 69 23410 72871 9
          Висота
          27,5  см
          Довжина
          24  см
          Вага нетто
          0,769  кг
          Кількість споживчих комплектів
          2
          Вага тари
          0,81  кг
          Ширина
          21,5  см

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • 90-мм замінні амбушури продаються окремо на shop.philips.com та armadashop.com
            • Замінні кабелі продаються окремо на shop.philips.com та armadashop.com

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися