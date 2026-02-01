6,3-мм різьбовий перехідник дозволяє під’єднатися до будь-якого музичного обладнання

Професійні навушники для ді-джеїв Philips постачаються з 6,3-мм різьбовим перехідником, який можна вставити будь-куди. Просто встановіть його на роз’єм навушників і під’єднайте до ді-джейської вертушки для неймовірного звуку безпосередньо з дек. Його так само можна під’єднати до домашньої системи Hi-Fi для прослуховування музики неперевершеної якості вдома.