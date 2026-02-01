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A3PRO/00
Професійні навушники для ді-джеїв
Навушники A3PRO розроблено для електронної музики у співпраці з Арміном ван Бюреном, 5-разовим володарем звання найкращого ді-джея у світі. Ці навушники додадуть силу та вібрацію кожній мелодії, де б Ви не були – у дорозі чи за мікшерним пультом.
Професійні навушники для ді-джеїв
Накладні
Розкішні дихаючі амбушури
Повністю складані
Високопотужні 50-мм неодимові динаміки, розроблені для потужності 3000 мВт, забезпечують відтворення чіткої, динамічної музики без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.
Професійні навушники для ді-джеїв Philips постачаються з 6,3-мм різьбовим перехідником, який можна вставити будь-куди. Просто встановіть його на роз’єм навушників і під’єднайте до ді-джейської вертушки для неймовірного звуку безпосередньо з дек. Його так само можна під’єднати до домашньої системи Hi-Fi для прослуховування музики неперевершеної якості вдома.
Конструкція закритого типу максимально підсилює низькі частоти і допомагає слухати музику з потрібним рівнем гучності без втрат, а накладні амбушури ущільнюють простір між вухами та навушниками для бездоганної ізоляції звуку.
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90-мм замінні амбушури продаються окремо на shop.philips.com та armadashop.com
Замінні кабелі продаються окремо на shop.philips.com та armadashop.com